"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Çocuk doktoru bulmak zorlaşacak

05 Haziran 2024, Çarşamba 23:55
HEKİMLER ‘‘ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA NE AMELİYAT EDECEK CERRAH NE ÇOCUĞUMUZA BAKACAK HEKİM BULACAĞIZ’’ DİYE KONUŞTU.

TUS sonuçlarına göre çocuk başta olmak üzere kadın doğum ve cerrahi gibi bölümler yine çok tercih edilmedi. Hekimler ‘‘Önümüzdeki yıllarda ne ameliyat edecek cerrah ne çocuğumuza bakacak hekim bulacağız’’ diye konuştu.

Çocuk hastalıkları ve sağlığı bölümü kadrolarının büyük bölümünün boş kaldığı, bunu çocuk cerrahisi, genel cerrahi, acil tıp, kadın doğum, iç hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi gibi gibi bölümlerin izlediği görüldü. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah, ortopedi, fizyoloji, psikiyatri, göz hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, deri ve zührevi hastalıklar gibi branşlar ise yüksek puanlarla kadrolarını büyük oranda kapattı. BirGün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, tabip odaları ve hekimler, özellikle iş yükü, nöbet fazlalığı, ekonomik ve özlük haklarının yetersizliği, şiddet, malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) dava gibi durumların tercihleri etkilediğini belirterek “Özellikle pediatri ve cerrahide kan kaybı sürüyor. Bu durum kamu hastanelerinde ciddi sorunlara yol açacak” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uygurlar iade mi edilecek?

    Çocuk doktoru bulmak zorlaşacak

    İsrailii Bakana yaptırım uygulansın

    KHK’lar anayasa ve kanuna uygun olmalı

    Gazze’de çocuklar kâbus yaşıyor

    Su kıtlığına karşı tasarruf çağrısı

    Hindistan’da 81 kişi sıcaktan öldü

    14 bin çocuk şehit oldu

    Borç faizi, anaparayı solladı

    Cumhurbaşkanı ve hükümeti istifa etmeli

    ABD: Hamas'tan cevap bekliyoruz

    Korsan firmalara dikkat!

    Papua Yeni Gine'de toprak altında kalan köy, toplu mezar oldu

    Netanyahu'nun ABD Kongresine davet edilmesine tepkiler devam ediyor

    Filistin Devleti, Slovenya tarafından da resmen tanındı

    "Çatışmaları sonlandırma konusunda başarılı olamadık"

    DSÖ: Gazze'de en az 7 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç var

    Üniversiteler İsrail zulmüne karşı ayakta

    Sünnet-i Seniyye ekseninde öze dönüş şart

    En Çok Okunanlar

    Mikail YAPRAK

    “Elhasıl, Sultan Selim’e biat etmişim”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kayyım darbeleri artık bitmeli
    Ahmet BATTAL

    En kullanışlı damga: “…ÖCÜ”
    Genel

    Uygurlar iade mi edilecek?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Önce Hicaz, sonra Musul gitti elimizden
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    AHİRET VAR
    Süleyman KÖSMENE

    Dua okuyup çalışmayalım mı?
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, iki hakikî dost için bir meclis hükmünde
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.