Çocuk doktoru bulmak zorlaşacak

HEKİMLER ‘‘ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA NE AMELİYAT EDECEK CERRAH NE ÇOCUĞUMUZA BAKACAK HEKİM BULACAĞIZ’’ DİYE KONUŞTU.

TUS sonuçlarına göre çocuk başta olmak üzere kadın doğum ve cerrahi gibi bölümler yine çok tercih edilmedi. Hekimler ‘‘Önümüzdeki yıllarda ne ameliyat edecek cerrah ne çocuğumuza bakacak hekim bulacağız’’ diye konuştu.

Çocuk hastalıkları ve sağlığı bölümü kadrolarının büyük bölümünün boş kaldığı, bunu çocuk cerrahisi, genel cerrahi, acil tıp, kadın doğum, iç hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi gibi gibi bölümlerin izlediği görüldü. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah, ortopedi, fizyoloji, psikiyatri, göz hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, deri ve zührevi hastalıklar gibi branşlar ise yüksek puanlarla kadrolarını büyük oranda kapattı. BirGün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, tabip odaları ve hekimler, özellikle iş yükü, nöbet fazlalığı, ekonomik ve özlük haklarının yetersizliği, şiddet, malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) dava gibi durumların tercihleri etkilediğini belirterek “Özellikle pediatri ve cerrahide kan kaybı sürüyor. Bu durum kamu hastanelerinde ciddi sorunlara yol açacak” dedi.

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