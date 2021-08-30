Delta varyantında hastaneye yatış riski daha fazla

İngiliz araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantında hastaneye yatış riskinin daha fazla olduğunu tesbit etti.

Çoğunlukla aşılanmamış ya da kısmen aşılanmış kişilere odaklanan yeni çalışma, Kovid-19’un ilk kez Hindistan’da görülen Delta varyantında, İngiltere’de görülen Alfa varyantına kıyasla hastaneye yatış oranlarının daha yüksek olduğunu gösterdi. İngiliz bilim insanları araştırma kapsamında, 29 Mart-23 Mayıs tarihleri arasında İngiltere’de görülen 43 bin 338 vak’a üzerinde inceleme yaptı. Vakâların yüzde 74’ünü aşısız, yüzde 24’ünün tek doz aşılı ve yaklaşık yüzde 2’sini de tam doz aşılı kişiler oluşturdu. Araştırmacılar her 50 kişiden 1’inin, Kovid-19 testinin pozitif çıktıktan sonraki 14 gün içinde hastaneye kaldırıldığını tesbit etti. Öte yandan hastaları yakalandıkları varyantlara göre değerlendiren araştırmacılar, Delta varyantında hastaneye yatış riskinin Alfa varyantına kıyasla 2 kat daha fazla olduğunu kaydetti. AA

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