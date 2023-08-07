Depremlerden 6 ay sonra salgın riski devam ediyor

6 Şubat’ta meydana gelen 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından altı ay geçti.

Depremin ilk günlerinden itibaren doğrudan sahada çalışmalarını sürdüren Dünya Doktorları, Hatay’da ve Suriye’de depremlerden etkilenen insanlara uzun vadeli ve sürdürülebilir insani yardım sağlamak için desteğini sürdürüyor. Dünya Doktorları, depremlerden altı ay sonra afetten etkilenen 15 milyon insanın sağlığının ciddi bir tehdit altında olduğu uyarısında bulunarak bir basın açıklaması yaptı. Bölgede; enkaz kaldırma süreci nedeniyle oluşan asbest ve toza bağlı hastalıkların yanı sıra risk altındaki sağlıklı kişilerin kansere yakalanma olasılığında uzun vadede artış potansiyeli bulunuyor. Dünya Doktorları, konjonktivit, alerjik astım ve cilt reaksiyonlarında artış gözlemlediğini belirterek, çadır kentler ve konteynerler gibi kalabalık yaşam alanlarında tifo, kolera ve verem gibi salgın hastalık risklerinin halen devam ettiği uyarısında bulundu. İstanbul - Nihat Orhan

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