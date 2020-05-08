Dışarıda mutlaka maske takın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın” uyarısı yaptı.

Koca, Twitter hesabından, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine yönelik videolu paylaşımda bulundu. Bakan Koca, “Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın” ifadelerini kullandı. Koca, Eminönü’ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulunarak,”Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar” dedi. AA

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