Doktorlar psikolojik olarak çok yıprandı

Dr. Ayşegül Ateş Tarla sağlıkta şiddet olaylarının doktorları psikolojik olarak yıprattığını belirterek, özellikle genç hekimlerde güvensizlik ve geleceğe karşı umutsuzluk duygusunun başladığını söyledi.

Korona salgını, sağlık sektöründe çalışanları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüsle en fazla ve sürekli temas halinde olan sağlık sektörü çalışanlarının hasta şiddetine maruz kaldığı görüntüler tedirginliği arttırıyor. Amerikanınsesi’nde geçen habere göre Gaziantep–Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşegül Ateş Tarla, şehirde korona virüsü vaka ve ölüm oranlarının hala yüksek devam ettiğini, zorlu bir kış mevsiminin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Türk Tabipler Birliği olarak pandemiyle ilgili şehirlerde şeffaf bilgiye ulaşamadıklarını ifade eden Dr. Ayşegül Ateş Tarla “Gaziantep pandemide Temmuz ayında çok yoğundu aslında. Covid-19 için ayrılan servislerimiz ve yoğun bakımlarımız doluydu. Ağustos ve Eylül ortalarında yoğun bakım doluluk oranımız yüksek seyrediyor ancak servislerimizde durumlar biraz daha rahatladı diyebiliriz. Bir meslek odası olarak bizimle bir bilgi paylaşımı yok. Hal böyle olunca biz de hekimlerimizden, sağlık çalışanlarımızdan ve saha çalışmalarımızdan bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Şeffaf olmadığımız müddetçe öngörümüz hep karanlık oluyor. Çünkü bilimsel bilgiyi bilmiyoruz, geleceğimizi de göremediğimiz bir noktada çok da iyimser olamıyoruz. Ekimden sonra enflüanza dönemi başlayacak, zaten Covid-19 da devam ediyor. Her gün vakalar artıyor, yoğun bakımda yatan hasta sayımız da artıyor. Bu yüzden kışı çok iç açıcı değerlendiremiyoruz’’ dedi.

‘Başka bir iş imkÂnımız olsa şu anda istifa ederiz’

Özellikle genç hekimlerde güvensizlik ve geleceğe karşı umutsuzluk duygusunun başladığını ifade eden Dr. Ayşegül Ateş Tarla, ‘’Sağlık çalışanlarında ciddi bir tükenmişlik, güvensizlik ve mutsuzluk var. Özellikle genç hekimlerle görüştüğüm zaman geleceğe karşı umutsuzlar. ‘Başka bir iş imkânımız olsa şu anda istifa ederiz’ noktasında geldiklerini söylüyorlar. Tüm sağlık çalışanlarının psikolojileri yıpranmış durumda. Pandemiyle mücadele ederken devletin burada bir halk sağlığı eğitimi vermesi gerekiyor. Mevcut olan sağlık politikalarımız daha çok memnuniyet, performans üzerine kuruluydu. Pandemiyle birlikte aşının gelememesi, hekimin karar verme sürecine müdahaleler gibi durumlar pandemide arttı ve sağlıkta şiddete neden oluyor’’ diye konuştu.

Yurt dışına kaçıyorlar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, TTB kongresinde konuştu. TTB Merkez Konseyi olarak 2 yıllık çalışmalarını değerlendiren Yılmaz, genç doktorlarla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. TTB’nin yurt dışında çalışmak isteyen hekimlere iyi hal belgesi düzenlediğini hatırlatarak, yurt dışına çıkmak için TTB’ye başvuran genç doktorların sayısındaki artışa dikkat çeken Yılmaz, şu bilgileri verdi; “Genç hekimlere iyi hal belgesi veriyor. Şu tabloya bakın ki 2019 yılında 1042 arkadaşımız TTB’den yurt dışında asistanlık yapmak çalışmak için belge istemiş. Yaklaşık dört tıp fakültesi mezununu birden hiç kaygılanmadan kuşkuya kapılmadan sıradan bir olaymış gibi yurt dışına gönderiyoruz ve onlar bizden belge istiyor. Eylül ayı itibariyle 702 idi dün rakamlara baktım. Yani yaklaşık 700 arkadaşımız yurt dışına çalışmak için bu yıl belge istemiş. Hem de Covid-19 salgın sürecinde, TTB’den iyi hal belgesi almaya çalışmışlar”

Ankara - Anka