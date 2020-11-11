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11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

DSÖ, 2021 yılını 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan etti

11 Kasım 2020, Çarşamba 20:06
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021'i tüm dünyada "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasıyla sağlık çalışanlarının daha da artan yüküne dikkat çekmek ve tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin takdiri ile moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla 2021'in "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesini istemişti. 

Bakan Koca'nın, 14-15 Eylül tarihli DSÖ Avrupa Bölge Komite toplantısında gündeme getirdiği bu öneri, bugün yapılan 73. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulu'nda üye ülkelerin tamamının desteğiyle kabul edildi ve 2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" olarak ilan edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oturuma video konferans yöntemiyle katıldı.

Sağlık çalışanlarının toplumlar için giderek daha fazla önem ve sorumluluk taşıdığını, hizmetler daha geniş kitlelere ulaştıkça yüklerinin de arttığını belirten Koca, kendilerine düşenin ise sağlık çalışanlarının üzerlerine düşen yükü hafifletmek ve yaptıkları fedakarlıkları layıkıyla ifade etmek olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının insanlık önünde onurlandırılması gerektiğine işaret eden Koca, "İçinde olduğumuz pandemi döneminde onların daima yapageldikleri herkes için görünür hale gelmiştir. Bugünkü fotoğraf, bu mesleklerin özünün ifadesidir. Bunu kültürün hafızasına yerleştirmek için çaba göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadele sürecindeki özverilerini göz önüne alarak 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olması önerisini Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ilettiklerini hatırlatan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ve DSÖ Genel Merkezinin desteği, üye ülkeler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ortakların katkılarıyla önerinin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Destekleri için herkese teşekkür eden Bakan Fahrettin Koca, "En büyük teşekkürümüz ise sağlık çalışanlarınadır. Türkiye Cumhuriyeti ve şahsım adına Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte sağlık çalışanlarına adanmasını önerdiğimiz 2021 yılının amacına en uygun şekilde geçirilmesi için sorumluluk almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

AA

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