Gelecek bahara kadar aşı beklemeyin

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için insan üzerinde denemelere başlayan Pfizer ve BioNTech ile çalışan bilim insanı Dr. Mark Mulligan, aşının gelecek bahar aylarına kadar beklenmemesi gerektiğini söyledi.

T22’deki habere göre New York Üniversitesi bünyesindeki Aşı Merkezi’nde çalışan ve aynı zamanda Pfizer ve BioNTech ile birlikte yeni tip Koronavirüs’e karşı geliştirilen aşının projesinde de yer alan Dr. Mulligan, CNN’de Erin Burnett’in OutFront isimli programına konuk oldu. Dr. Mulligan, aşının geliştirilme aşamasında olduğunu söylerken, “Bilim insanları şu an herhangi bir aşının işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorlar” dedi. İlk aşamanın aşının güvenli olup olmadığını ortaya koyacağını söyleyen Dr. Mulligan, bu sürecin üç dört ay süreceğini söyledi. Mulligan şunları kaydetti: “Sonra aşı koruyor mu araştırması başlıyor. Bu süreç de birkaç ay sürüyor. Bence kesin bir yanıt için bu yılın ve gelecek yılın bir süresinin geçmesini beklemek gerekiyor”

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