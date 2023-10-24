Hatay’da hijyen alarmı

6 Şubat’ta Maraş merkezli meydana gelen ve ciddi yıkıma sebep olan depremlerin ardından bölgede binlerce insan konteyner kentlerde ve çadırlarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Depremin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen bölgedeki sorunlar halen çözülmüş değil. Son dönemde Hatay’daki çadır ve konteyner kentlerde incelemelerde bulunan Uzman Diyetisyen Dicle Dilan Salman: “Birçok konteyner kent, çadır kent ve düzensiz yerleşim ve evde yaşam alanı gözlemleyip insanlarla görüşmeler sağlayabildik. Maddi sıkıntıların yediden yetmişe tüm insanların beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini tahıl ve kuru baklagil kaynağı dışında çok bir besin tüketiminin olmadığını gördük. Tezgah küçük olduğu için banyoda ya da dışarıda bulaşık yıkamak zorunda kalanlar, lağım sularının konteyner içine akması, lağım suyundan dolayı parkelerin kaldırılması sonucunda yayılan kokudan dolayı yaşanılmaz halde olması, gıdaların o suyla temas etmesi gibi birçok sorun vardı. Ekonomik krizin derinleşmesi, yoksullaşmanın artması, bölgede çalışma koşullarının oluşturulamamasından kaynaklı işsizlik alım gücünü neredeyse sıfıra indirmiş durumda” açıklamasını yaptı. Haber Merkezi

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