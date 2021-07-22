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22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

22 Temmuz 2021, Perşembe 20:05
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale." paylaşımında bulundu.

AA

Etiketler: haftalık vaka sayısı
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