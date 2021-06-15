İşçi ve memurlar aşılanıyor

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Bugünden itibaren, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar ile memurlar, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

Bu kapsamda, Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde kısmi aşı yoğunluğu yaşandığı görüldü.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde ilk doz aşısını olan 28 yaşındaki Hande Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, aşı randevusunu SGK'lılar sisteme tanımlandığında aldığını dile getirdi.

Saraçoğlu, "Bir an önce eski günlere kavuşmak için aşı olmak istiyordum. Eski günlerimize kavuşabilmemiz için herkesin aşı olması gerekiyor. O yüzden öneriyorum, herkes aşı olsun." diye konuştu.

İlk doz aşısını yaptıran 43 yaşındaki Salih Savaş da aşı olduğu için gayet iyi hissettiğini belirterek, sırası gelen tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

"Kendimi daha güvende hissediyorum"

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde, randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan vatandaşlardan Ufuk Usul, AA muhabirine, aşı takvimine kendilerinin de dahil edilmesinden dolayı Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Uzun süredir aşı olmayı beklediğini belirten Usul, aşı olduktan sonra kendini daha güvende hissettiğini kaydetti.

Vatandaşlardan Kadir Sargan, sağlık açısından aşılama çalışmalarının önemli olduğunu bildirdi.

Aşı olduğu için mutlu olduğunu anlatan Sargan, bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Muzaffer Özder de normal hayata dönebilmek için aşının önemli olduğunu vurguladı.

Nüfusuna oranla en yüksek aşılamanın olduğu Edirne ile Türkiye'de ilk 10 kent arasında yer alan Kırklareli'nde aşı merkezlerinde hareketlilik yaşanıyor.

"Gelsinler aşılarını olsunlar"

Kayseri'de randevu alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor. Kayseri Devlet Hastanesindeki aşı polikliniklerinde vatandaşlar aşına yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Buradaki 19 aşı polikliniğine 6'şarlı alınan vatandaşlara aşıları uygulandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'ne gelen esnaf Mustafa Topak, randevu alabileceğinin açıklandığı gün sırasını aldığını ve bugün de aşısını olduğunu söyledi.

Topak, "Rabbim devletimize, milletimize zarar ziyan vermesin. Allah razı olsun, hizmetler güzel. Hemşirelerimiz, doktorlarımız bizimle ilgilendiler. Seri şekilde aşılarımızı oluyoruz. Vatandaşlara duyarlı olmalarını ifade etmek istiyorum, vakitleri geldiğinde gelsinler aşılarını olsunlar." dedi.

Bülent Dilbas da devletin ücretsiz aşı imkanı sağlamasından son derece mutlu olduğu belirterek, "Allah razı olsun, bekletmeden aşımızı olduk. Ücretsiz bir şekilde faydalandık." ifadelerini kullandı.

"Herkesin aşı olması gerekiyor"

Yozgat'ta sabah mesainin başlamasıyla aşı olmak isteyen vatandaşlar Yozgat Şehir Hastanesi aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.

Sosyal mesafe kuralına göre aşı odalarına alınan vatandaşlar aşı yapıldıktan gönderildi.

Aşı olan Serkan Perçin, 40 yaş üstü ile SGK'ye kayıtlı vatandaşlara aşı randevusunun verilmeye başlamasıyla randevusunu aldığını söyledi.

Perçin, "Devletimizin sunmuş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bozok Üniversitesinde öğretim görevlisi Metin Gümüşay da aşının toplumsal bağışıklığın sağlanması için çok önemli olduğunu ifade ederek "Gerek okullarda eğitim gerek toplumun normal hayata dönmesi için herkesin aşı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halil Uslu da hastanede verilen güzel hizmetlerden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Niğde'de Toplum Sağlığı Merkezine gelen vatandaşlara, sosyal mesafe kuralına göre aşı odalarına alınarak, aşıları yapıldı.

İsmail Baştürk, sigortalı olduğunu ve BioNTech aşısını yaptırdığını belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Sıramız da geldi, randevumuzu almıştık, aşımızı yaptırdık. 15-20 dakika bekledik, alerjik bir durum olmadı." dedi.

Ömer Şimşek de Kovid-19'dan kurtulmak için herkesi aşı yaptırmaya davet etti.

Sivas'ta randevularını alarak hastanelere gelen vatandaşlar aşı polikliniklerinde yoğunluk oluşturdu.

Polikliniklere 6'şarlı gruplar halinde alınan vatandaşlara BioNTech aşıları uygulandı.

Aşının ilk dozu uygulanan Faruk Gülsever, çok mutlu olduğunu belirterek "Bu aşıyı getiren ve hastalığa karşı bizi mağdur durumda bırakmayan devletimize çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımız özverili şekilde aşılarımızı yapıyor. Çok memnunuz. Gelsin, herkes aşısını olsun." diye konuştu.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile belirlenen aile sağlığı merkezlerinde aşı yaptıracak vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Hastanedeki aşı polikliniğinde bulunan 25 aşı odasında SGK çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor.

İlk doz aşısını yaptıran Serdar Akalın, Kovid-19 salgınından tamamen kurtulmak için herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

Akalın, "Milletin sağlığı için aşı olunması lazım. Devletimizin belirlediği zamanda gelip aşımı oldum. İkinci aşımı da zamanında olacağım." şeklinde konuştu.