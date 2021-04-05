İşlenmiş ete dikkat

İngiltere’de 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre günde 25 gram işlenmiş et tüketenlerde Alzheimer riski yüzde 44 artarken, günde 50 gram et yiyenlerde ise bu riskin yüzde 19 azaldığı belirlendi.

T24’deki habere göre Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, “Alzheimer hastalığı, çoğunlukla sigara içen, hareketsiz kalan ve abur cubur tüketen kilolu erkeklerde daha yaygın olduğu bilinen bir gerçektir” dedi. Dünya üzerinde geniş yankı uyandıran araştırmayı değerlendiren Dr. Onultan, “Bu araştırmaya, alzheimerla ilgili dünyada yapılmış en kapsamlı araştırma diyebiliriz. Hiç et yemeyenler ve her gün et yiyenler şeklinde 6 gruba ayrılan kişiler 8 yıl boyunca takip edilmiş. Bu araştırma 500 bin kişi üzerinde yapılmış. İşlenmiş gıdaların ve işlenmiş etin Alzheimer riskini yüzde 44 arttırdığı, işlenmemiş etin ise yüzde 19 azalttığı tesbit edilmiş. Bu çalışma sonunda insanlar hem grup olarak takip edilmiş hem de bireysel olarak geri bildirimler de bulunmuşlar” diye konuştu.

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