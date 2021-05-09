İstanbul'da vaka oranı azaldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da son bir haftada koronavirüs vakalarında, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma kaydedildiğini bildirdi.

İstanbul'da son bir haftada Kovid-19 vakalarında azalma kaydedildi. Prof. Dr. Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul" ifadelerini kullandı. Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti. NTV

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