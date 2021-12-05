Kadın İslâm ile hürdür

Bizim Aile Dergisi Aralık 2021 sayısında, “Kadın İslam ile hürdür” kapak başlığıyla çıktı.

Kadın ve erkeğin hakları İslâmiyet ile korunmaktadır. Günümüzde özellikle kadınlara yapılan haksızlıkların, mağduriyetlerin önünü almak ve dur demek için, bu ay dergi konumuzu İslâm’da kadın hakları olarak belirledik. Hiçbir hakkın ihlâl edilmeyeceği güzel günlere inşaallah. İstifadeniniz bol olsun. İyi okumalar.

Kadın mağduriyetleri nasıl önlenir?

Prof. Dr. İlyas Üzüm, “İslâm ve Kadın” başlıklı kapak yazısında Türkiye’de ve dünyada kadın mağduriyetleri, tesbitler ve çözüm tavsiyelerini anlatıyor. Aile Danışmanı Mustafa Taşkın, Aile sayfamızda “Ekonomik hayatın aile yapımıza etkisi”nden bahsediyor. Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda “İnsan hayatındaki mu’cizevî aşama: Doğum”u ele alıyor.

İklim değişikliği ve tarım

Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda “Vücudun gizli kahramanı: Koruyucu ve önleyici beslenme plânı”ndan bahsediyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda iklim değişikliği ve tarımı anlatıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Parmesanlı Brüksel Lahanası tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, Bebek odası dekorunun anlatıldığı El Emeğim, Mutfak Kitaplığı, Hanımlar Rehberi’nin ele alındığı Kitaplığımızdan, her ay olduğu gibi, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Bulmaca ve diğer bütün sayfalar sizleri bekliyor.

Kübra Örnek Korkmaz - İSTANBUL