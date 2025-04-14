'Kalp krizi vakaları önlenebilir'

Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. Faruk Aydınyılmaz, düzenli fiziksel aktivitede bulunarak, sağlıklı beslenerek, kalp krizi vakalarının yüzde 80’e kadar önlenebileceğini söyledi.

Doç. Dr. Aydınyılmaz, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında yaptığı değerlendirmede, kalp sağlığıyla ilgili önemli bilgiler olması rağmen hem ülke hem de dünyada kalp ve kalp damar hastalıkları kaynaklı ölümlerin liste başında geldiğini söyledi.

Her yıl ülkede yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini, anlatan Aydınyılmaz, bu kadar sık görülen ve ölüme de sebep olan bu hastalık grubunun yaklaşık yüzde 80’nin engellenebilir risk faktörlerine bağlı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi