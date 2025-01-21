Kanser vakaları kadınlarda ve gençlerde artıyor

Bilim insanları, kanser vakalarının kadınlar ile gençlerde, yaşlılar ve erkeklere kıyasla arttığını tespit etti. İlk kez, 65 yaş altı kadınlarda akciğer kanseri riskinin erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlendi.

TRT Haber‘in aktardığına göre Amerika Kanser Topluluğu, 16 Ocak’ta yayınladığı araştırmada, 1991-2021 yılları arasındaki kanser vakaları eğilimlerini inceledi. Bulgular, genç kadınlarda kanser riskinin belirgin bir şekilde arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre 50 yaş altındaki kadınların kansere yakalanma olasılığı erkeklere göre yüzde 82 daha fazla. Amerika Kanser Topluluğu’ndan Dr. Arif Kamal, “10 yıl önce erkeklerin kansere yakalanma riski kadınlara göre yüzde 50 daha fazlaydı. Bugün bu oran neredeyse eşitlendi” dedi. Araştırmada, artan vaka sayısına rağmen kanser nedenli ölüm oranlarının yüzde 34 düştüğü belirtildi. Haber Merkezi

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