Kanserlerin yüzde 40’ı obezite ile bağlantılı

İsveç’te, 4,1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40’ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Hindustan Times’ın haberine göre, İsveç’in Malmö kentindeki Lund Üniversitesinden bilim insanları, yaklaşık 40 yıllık bir süreçte 4,1 milyon kişinin verilerini inceledi. Obezitenin artan tehdidini gösteren söz konusu yeni araştırmada bilim insanları, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının katlanarak arttığını ortaya koydu. Araştırmada, bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 40’ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti. Haber Merkezi

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