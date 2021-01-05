Kovid-19 aşısının analizleri devam ediyor

Ankara'ya getirildikten sonra Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depoları'na yerleştirilen CoronaVac aşılarından alınan numunelerin, soğuk zincirle ulaştırıldıkları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki analizleri sürüyor.

Ankara'ya 30 Aralık 2020 sabahı getirilen CoronaVac aşılarına ait numunelerin aynı gün ulaştırıldıkları Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarındaki analizlerinin sürdüğü, sonuçların uygun bulunması halinde aşıların TİTCK tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilerek kullanıma sunulacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından, Sinovac firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının Türkiye'ye getirilmesinin ardından yaşanan sürece ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

CoronaVac aşılarının Türkiye'ye getirildiği gün analiz çalışmalarına başlandığı vurgulanan açıklamaya göre, 30 Aralık sabahı Ankara'ya getirilen aşıların ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depoları'na yerleştirildi. Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincirle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına gönderildi.

Aşıya TİTCK tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilerek kullanıma sunulacak

Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizlerle aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor.

Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilerek kullanıma sunulacak.

TİTCK Laboratuvarları , uluslararası muadil kurum ve kuruluşlarca tanınırlığa ve akreditasyona sahip Ulusal Kontrol Laboratuvarları olarak dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan ve Türkiye'de ruhsatlandırılan tüm aşılar bu laboratuvarlarda analiz ediliyor. Aşılar dışında tıbbi biyolojik ürünler dahil tüm ilaçlar, enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mamalar, tıbbi cihazlar, insan vücuduna temas eden biyosidal ürünler ve kozmetiklerin kalite kontrol testleri de yine bu laboratuvarlarda yapılıyor.