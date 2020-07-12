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12 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Mesai saatleri kademeli olsun

12 Temmuz 2020, Pazar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “En büyük riskin olduğu toplu taşımalardaki kalabalığın önüne geçilebilmek için kademeli mesai öneriyorum” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vak’a sayılarındaki artış yaşandığını hatırlatarak süper bulaştırıcıların olduğuna dikkati çekti ve Sağlık Bakanlığı’na ekstra tedbir alma çağrısında bulundu. T24’ün haberine göre, Ceyhan, “Kademeli mesai olsun. Kalabalıklar sınırlandırılsın. Okullar da yarım gün eğitime dönsün” tavsiyelerinde bulundu. 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreciyle birlikte vak’a sayıları arttı. Bugünlerde rakamların Ağustos sonu gibi azalacağını öngören uzmanlar var ancak şu anda artan vaka sayıları endişe verici. Ceyhan’ın açıklamaları şöyle: “En kötü düşünen bile yazın ortalarından itibaren bu salgının biteceğini ileri sürüyordu. Bizde de özellikle Bilim Kurulu üyeleri mayıs sonu ya da Haziran başı bu işin biteceğini söylüyordu. Bu hem vatandaşları hem de devletleri yanılttı. Başlangıçta yavaş yavaş tedbirleri kaldıralım düşüncesi vardı. Bu hatalı öngörülerinin etkisiyle hızlı bir normalleşmeye gidildi.

Pandeminin mevsimi olmaz

İkinci büyük yanılgı, bu virüsün kış virüsü olduğu ve yazın bulaşamayacağı öngörüsü oldu. Ben, ‘Pandeminin mevsimi olmaz’ diyordum ve maalesef haklı çıktım, pandemiye sıcaklığın hiçbir etkisinin olmadığı görüldü. Üçüncü yanlış öngörü de açıkçası normalleşmenin etkisini tahmin edemedik. Hızlı ve bütün tedbirlerin neredeyse birden kaldırıldığı bir normalleşme modeli oldu. Böyle olunca sanılanın çok fazlasında bir etki ortaya çıktı.

En büyük risk toplu taşıma

“En büyük risk taşıyan yerlerden biri toplu taşımadır… İnsanlara, ‘yarın aynı saatte işe başlıyorsunuz’ derseniz, ancak tıklım tıklım gidebilir. Ben kademeli mesai öneriyorum. Mesela iş yerlerinde bir grup 7’de, bir grup 8’de, bir grup 9’da başlayacak. Dönüş saatleri de farklı olacak. Bu sayede toplu taşımalardaki kalabalığın önüne geçilebilir. Kalabalıklaşmaların sınırlandırılması lazım. Bir başka şey özellikle şehirler arası virüs transferi… Yani İstanbul’dan. Ankara’dan, Bursa’dan, virüsün çok olduğu yerlerden kalkıp, artık virüsün iyice azaldığı, kontrol altına alındığı yerlere giden insanlar buralarda odak oluşturdular. Bu şehirlerde yeniden patlamalar yaşandı. 

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