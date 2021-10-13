Muğla’da hortum: Evlerin çatısı uçtu

Muğla’nın Milas ilçesinde dün saat 14:00’da başlayan kuvvetli sağanak yağışın ardından Derince, Kandak ve Selimiye bölgelerinde meydana gelen şiddetli fırtınadan dolayı birçok mahallede evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Evet, bugün bir fırtına ve yağmur bekliyorduk. Ama böylesine bir hortum felâketini de beklemiyorduk. O da özellikle Derince, Karşıyaka ve Selimiye bölgemizde bir de Kandak mahallemizde etkili oldu. En çok hasar Derince’de gözüküyor. Bir can kaybımızın olmaması sevindirici, ama gördüğümüz tablo çok korkutucu bir tablo. Gördüğünüz demirler buradan neredeyse yüzlerce metre ilerideki evlerin üzerine gidip orada hasar meydana getirmiş. Yaklaşık 15 evimizde hasar görülüyor. Muhtarımızın bize haber vermesiyle tabi hem Kandak’a hem buraya arkadaşlarımızla ekipleri gönderdik. Şu anda önce bir hasarı tesbit etmemiz lâzım. İlçe merkezinde yağmurun şiddetinden çok ağaç yıkıldı. Diğer yerlerden de haber alıyoruz. Milas’ta çok çok önemli sıkıntı yok, sadece karayolunda ve çevre yolunda sıkılı bölgelerimiz yine aynı” dedi.

Muğla - anka