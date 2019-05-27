Oruçlular dikkat

Ramazan’da, beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uzmanlar, oruç tutarken vücudun su dengesini korumanın ve metabolizmayı çalışır halde tutmanın önemli olduğunu söyledi.

Ramazan’ın, günlerin uzayıp sıcaklıkların yükseldiği sıcak aylara denk geldiği zamanlarda, oruç tutanların özellikle dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. İndepentend Türkçe’de yer alan habere göre, gün boyu tutulan oruç sırasında vücudun su dengesini korumak ve metabolizmayı çalışır halde tutmak önemli. Alınan tuz miktarına dikkat etmek, hafif egzersiz yapmak gibi yöntemlerle de oruç tutarken genel sağlığı kontrol altında tutmak mümkün. Uzmanlara göre Ramazan’da nasıl oruç tutulmalı?

Vücudunuzun su dengesini koruyun

İftar sonrasında yeterli miktarda su içmek çok önemli. İftar ve sahur arasında en az 8 bardak su içmeyi tavsiye eden fizyoterapist Yasmin Badiani, “İdrar söktürücü kafeinli içecekler su kaybını arttırdığından bunlardan kaçının. Gazlı içecekler de sindirim sürecini yavaşlattığından iyi bir sıvı kaynağı değil” diyor. Vücudunuzun vitamin deposunu yeniden doldurmaya yardımcı elektrolitleri içtiğiniz suya katmanız da önemli.

Tükettiğiniz tuz oranına dikkat edin

Safi, ayrıca iftarda ve sonrasında yüksek oranda tuz tüketiminin susuzluğu arttırıp ertesi gün olumsuz sonuçlara sebep olabileceğini söylüyor. Oruç tutanların tabaklarındaki yemeğe ya da yemek pişerken eklenen tuz miktarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Sağlığınız için sağlıklı alışkanlıklar edinin

Gün içinde hiçbir yiyecek ve içecek tüketmemek, kendinizi sınırlama ve sağlıklı alışkanlıklar edinmede Ramazan’ı sizin için büyük fırsata dönüştürebilir. Badiani konuyla ilgili şunları söylüyor: “Ramazan sadece oruç tutmak anlamına gelmiyor. Bu ayda kendini kontrol etmek ve kendini geliştirmek de çok önemli. Sigara ve nargile, fizikî ve zihnî olarak vücuda zarar verdiğinden sağlıklı yaşama tarzı için elverişli değil. Günün çoğunu sigara içmeden geçirmeniz gereken Ramazan ayı sigarayı bırakmanız için iyi bir fırsat.”

Kızartılmış yiyeceklerden kaçının

Gün boyu bir şey yemeyip iftar vakti geldiğinde fast-food tarzı yiyecekler tercih etmek çok cazip gelebilir. Badiani, “Meyve, sebze ve protein ihtiva eden dengeli beslenme için sadece birkaç saatimizin olduğu bir zamanda, besin değeri daha yüksek gıdalar tükettiğinizden emin olun” ifadelerini kullanıyor. Orucun ardından mide aşırı yağlı yiyeceklere karşı hassaslaştığından kızartılmış yiyeceklerin, insanların halsiz ve şişkin hissetmesindeki rolü büyük.

Basit egzersizler yapın

Oruç esnasında ağır egzersiz tavsiye edilmese de makul düzeyde egzersizler yapılabilir. İngiltere merkezli Birmingham City Üniversitesi’nde spor ve egzersiz bölümü öğretim görevlisi ve doktora araştırmacısı Ayazullah Safi koşu ve ağırlık kaldırma gibi egzersizlerden kaçınmayı öğütleyerek şunları ekliyor: “Oruç tutarken vücudun sahip olduğu enerjiyle sıradan bir gündeki enerjinin aynı olmadığını hatırlamak önemli.

Mümkün olduğunca aktif hayat tarzımızı korumalıyız ancak Ramazan boyunca yürüyüş, vücut esnetme hareketleri gibi kan dolaşımını arttıran hafif hareketler kesinlikle tavsiye edilir.” Safi, oruçluyken ağır egzersiz yapmanın düşük tansiyona, baş dönmesine hatta yaralanmaya yol açabileceğine dikkat çekiyor.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

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