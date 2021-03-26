Pandemiyle bağımlılık tehlikesi arttı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu 2020 Raporu’nu açıklayan Prof. Dr. Sevil Atasoy pandemi döneminin uyuşturucuyla mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye’nin dünya genelinde en fazla eroin yakalayan ülkeler arasında İran ve Afganistan’dan sonra üçüncü sırada olduğunu kaydeden Atasoy, Kovid-19 pandemisinin yasadışı uyuşturucu piyasalarını da etkilediğine dikkat çekti. Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Birçok ülkede, güvenlik güçlerinin mücadelesini aksattı, kaçakçılık yol ve yöntemlerinin değişmesine neden oldu. Bağımlı oldukları maddeyi bulamayan ya da artan fiyatı ödeyemeyen bağımlılar, genellikle yerel laboratuvarlarda üretilen çok daha tehlikeli ve ucuz kimyasallara yöneldiler” dedi.

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