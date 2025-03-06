Paris’te aile seminerleri

Fransa’nın başşehri Paris’te “Aile saadeti için Risale-i Nur’dan dersler” konulu seminer programı gerçekleştirildi.

Paris Fosses Hanımlar Meşvereti’nin düzenlediği programa eğitimci-yazar Yasemin Yaşar ve Sebahattin Yaşar çifti davet edildi.

Bir hafta süren seminerler dizisinde “Aile ve evliliğin mahiyeti nedir? Aile içi ilişkilerde uyum nasıl sağlanır? Eşler çocukların eğitimi konusunda nasıl ortak bir yol bulabilir? Aile içinde empati, sabır ve hoşgörünün sınırları nelerdir?” gibi sorulara Risale-i Nur ekseninde cevaplar verildi. Günde iki seminer şeklinde devam eden programda Yasemin Yaşar ve Sebahattin Yaşar kıymetli çalışmalarını katılımcılarla paylaştılar. Aile hayatına dair problemlerin çözümüne Risale-i Nur’dan çareler sundular.

Seminerlerde aile içi sorunlara çözüm olarak “Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez” düsturunca birbirinin kusurlarına odaklanmak yerine işe önce kendi hatalarını düzeltmeye çalışmaktan başlamak gerektiği vurgulandı.

Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, “İnsanın, hususan Müslümanın tahassungâhı ve bir nevî cenneti ve küçük bir dünyası” hükmünde olan ailenin en çok alakadar olmamız gereken küçük daire olduğu, dolayısıyla en büyük vazifenin bu dairede bulunduğuna dikkat çekildi. Dünyada bir nevî küçük bir Cennet çekirdeğine benzeyen aile saadetinin hayatın diğer alanlarında başarılı ve mutlu olmayı da doğrudan etkileyeceği ifade edildi. Hatta ahiret günü geldiğinde hakîkî bir Cennete tebdil edileceğine, bunun için bu dünyada ailemizin kemâlâtı ve Cennetteki devamı için gayret göstermek gerektiğine değinildi.

Katılımcılar seminer programından memnun olarak ayrıldılar. Paris Fosses Yeni Asya okurlarının davetine icabet eden değerli yazarlarımız Yasemin Yaşar ve Sebahattin Yaşar’a, ayrıca Paris Fosses Medresesinde bu hizmete katkı sağlayan ve emek veren herkese teşekkür ederiz.

Aydan Gün - Paris/Fransa