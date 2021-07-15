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Prof. Dr. Müftüoğlu: Hızlı ve abartılı normalleşiyoruz

15 Temmuz 2021, Perşembe 22:58
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, hızlı ve abartılı normalleştiğimizin altını çizerek, “Salgın bitmedi, ama biz geçen yaz yaptığımız yanlışları bu yaz da yine ve ısrarla tekrarlamaya devam ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “aşı programımızın başarısına rağmen vak’a sayılarında artış eğilimi var” açıklamasına atıf yaparak, “O kadar hızlı ve abartılı normalleşiyoruz ki sakinliği ile tanınıp takdir edilen sevgili Sağlık Bakanımız bile gelişmelerden tedirgin” dedi. T24’deki habere göre Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu, “Aşılar sayesinde işler iyi gitse de bilelim ki bu salgın henüz bitmedi. Salgın bitmedi, ama biz geçen yaz yaptığımız yanlışları bu yaz da yine ve ısrarla tekrarlamaya devam ediyoruz. Bu yaz da “hızla ve abartılı bir şekilde” normalleşmeye çalışıyoruz. O kadar hızlı ve abartılı normalleşiyoruz ki sakinliği ile tanınıp takdir edilen sevgili Sağlık Bakanımız bile gelişmelerden tedirgin. Biliyorsunuz, Delta varyantı henüz çok yeni, ama oldukça önemli bir tehdit.

Uyarıları dikkate alalım

Pek çok ülkede olduğu gibi bu yeni varyant bizde de müthiş bir hızla yayılıyor. Dr. Fahrettin Koca’nın 2 gün önce yaptığı açıklamaya bakılırsa, ülkemizde Delta varyantının tesbit edildiği il sayısı daha şimdiden 36’yı buldu. Vak’a rakamlarındaki bu artış hızını gören Dr. Koca, “Delta varyantı hasta sayısının bir haftada 3’e katlandığının” altını çizerek “muhtemel bir 4. dalga” uyarısında bile bulundu. Aynı uyarıyı süreci yöneten bilim insanlarımızın en sessiz ve sakinlerinden biri olarak saygıyla izlediğim Prof. Dr. Murat Akova Hoca da yaptı. Lütfen bu uyarıları dikkate alalım. Lütfen konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim. Lütfen rehavete kapılmayalım. Lütfen aşılanma kampanyasını hız kesmeden sürdürmeye devam edelim. Lütfen maske, mesafe ve hijyen üçlüsünden oluşan tedbirleri “Salgın bitti” düdüğü çalana kadar ısrarla sürdürelim.” düşüncesini dile getirdi.

Yeni pikler kaçınılmaz

“Siyasî iktidarın sağlık, eğitim politikaları ve mücadele olanakları” konulu panelde konuşan TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Son yıllarda ‘sağlıkta başarı’ hikâyesi gerçeği yansıtmamaktadır. Verilere baktığımızda sağlığa erişimde uçurumlar oluştuğunu görebiliriz” dedi. Artıgerçek’deki habere göre pandemi sürecinin yanlış yönetildiğini belirten Ökten, “Toplumun yüzde 70’i aşılanması gerekirken ancak yüzde 20’si aşılandı. Bu hedefe ulaşmadığımız sürece yeni pikler kaçınılmaz olacak” ifadelerini kullandı.

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