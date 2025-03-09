İsveç’in başkenti Stockholm’de son 6 yıldır uygulanan “Ramazanda Sigarayı Bırak” kampanyası bu yıl da düzenlendi.

Stockholm Belediyesinin, başkentteki camiler ve mescitlerde broşür dağıtarak sigarayı bırakmaya teşvik eden kampanyası büyük ilgi görüyor. Belediyenin Suç Önleme Ulusal Konseyi Koordinatörü Anette Peterson, “Ramazan ayı sigaradan kurtulmak için bir fırsat.” sloganıyla bastırılan broşürleri camilerde dağıttı. Peterson, “Müslümanların sigarayı bırakmasının tam zamanı. Oruç tuttuğu için uzun vakit sigara içmeyenlerin sigarayı bırakması için tam fırsat olduğunu kendilerine hatırlatıp konsantre etmeye çalışıyoruz.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 188

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.