Sağlık sektörü kaosa sürükleniyor

TTB Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, “Hekimler ülkeyi terk ediyor. Önlem alınmaması halinde sağlık sistemi kaosa sürüklenecek” uyarısında bulundu.

2020 YILINDA 12 BİNE YAKIN ŞİDDET İHBARI YAPILDI

Doktorların salgın süresince istifalarını yasaklayan Sağlık Bakanlığı genelgesinin süresinin 1 Temmuz’da sona ermesinin ardından istifalar da peş peşe gelmeye başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ’nin derlediği verilere göre, 18 ayda istifa eden doktor sayısı 8 bini buldu. Üstelik 18 aylık sürenin büyük bölümünde istifa yasağı vardı. İstifaları VOA Türkçe’ye değerlendiren TTB Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, rakamın büyük olduğuna dikkat çekti. İstifa edenlerin çoğunun özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya başladığını vurgulayan Yerlikaya, istifa gerekçeleri arasında ağır iş yükü, şiddet ve ücretlendirmedeki sorunlar olduğunun altını çizdi.

Sadece 2020 yılında 12 bine yakın şiddet ihbarı yapıldığını ifade eden Yerlikaya “Bu resmî rakam değil, elimizdeki bizim kendi verilerimiz. Son 18 ay içindeki pandemi sürecinin önemli kısmında istifa ve emeklilik yasağı vardı, 8 bin hekim kamudan istifa etmiştir. Bunların önemli bir kısmı özel sektöre geçtiler. Gerçekten korkunç bir rakam, çok büyük bir rakam. Bunun temel gerekçesi şu; Sağlık Bakanlığı, bu süreçte bütün yükü sağlıkçıların omuzlarına yüklemiş durumda. Çalışma koşullarındaki zorluk, ücretlendirmeyle ilgili sorunların çözümü için bütün çağrımıza verilen yanıtsızlık, tükenmişlik, hekime yönelik şiddet, sadece 2020 yılında 12 bine yakın beyaz kod verilmiş yani sağlıkta şiddet olmuş, yani kaotik bir alana dönmüş durumda” dedi.



İstifaların halka ciddî yansıması olacak

İstifa eden doktorların sadece özel hastanelere geçmediğini ifade eden Yerlikaya, son aylarda 5 bine yakın hekimin yurtdışında çalışma belgesi için TTB’ye başvurduğunu belirtti. Tedbir alınmaması halinde sağlık sisteminin kaosa sürükleneceğini savunan Yerlikaya, ”Hekimler ülkeyi terk ediyor. Şiddetten, bulaştan koruyacak düzenlemelerin olmaması, sağlıkçıların emeğinin karşılığının verilememesi, güvenli bir gelecek görülmemesi nedeniyle gidiyorlar. Şu anda da bir kaos var. Her şey pandemiye yoğunlaştı. Bu istifaların yurttaşlara çok ciddî bir yansıması olacak, artarak devam edecek, sağlıkla ilgili ciddî sorunlar olacak. İnsanlar sağlığa erişemeyeceği için etkilenecek. Özlük haklarıyla ilgili iyileştirmeler yapılamazsa, ekonomik krizin etkilerini giderecek bir düzenleme yapılamazsa kamudaki erime daha da fazla olacak. Yurttaşlar özel hastanelere mecbur kalacak” dedi.

“Klinikler kapanabilir”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak da bazı hastanelerdeki kliniklerin kapanabileceği uyarısı yaptı. Dicle Üniversitesi’nde görev yapan Ok Orak, istifalarla birlikte kliniklerde sorunların başladığını söyledi. İstifaların artması halinde bazı kliniklerin kapanabileceğini belirten Ok Orak, “Selahattin Eyyübi Hastanesi’nde uzun süredir hiçbir çalışana döner sermaye verilmiyor. Yaklaşık 7-8 yıldır gelir gideri karşılamıyor bahanesiyle döner sermaye verilmiyor. İstifa yasağı kalkınca istifalar başladı. Bölümlerle ilgili problemler var. Âcilde çalışan uzman yok, birçok bölüm yok. Bunların hepsi yavaş yavaş kapatılacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pandemi hastanesi. Burası birçok hastaya bakmıyor. Oranın yükünü Selahattin Eyyubi Hastanesi çekiyordu. Şimdi bunlar olunca bu yükü kaldırabilecek hekim sayısı azalıyor. Her şey ücretliye dönüyor. Bu da vatandaşın sağlığını olumsuz etkiliyor ve bu bir kaosa neden olur” diye konuştu.