Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirme sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V'ye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini bildiren Koca, "İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." ifadesini kullandı. AA

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