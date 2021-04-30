"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Ya bağlar güçleniyor, ya da ilişkiler kopuyor

30 Nisan 2021, Cuma
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Görevlisi İdil Arasan Doğan, “Pandemi döneminde bir arada kalmak durumunda olan aile üyelerinin ilişkilerini değerlendirdiğimizde ‘ya güçlenen bağlar ya da kopan ilişkiler’ karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Pandemi sürecinden kişiler arası iletişimin önemli derecede etkilendiğini belirten uzmanlar, dijitalleşmeyle birlikte bireylerin ilgi ve bilgilerinin değişime uğrayarak kurulan ilişki ve iletişim biçimlerinin yeni bir boyut kazandığına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre pandemi sürecinde kişiler arası iletişimde yabancılaşma, ilişkide çatışmaların artması, içe kapanma ve kendini soyutlama, meslekî çalışma-okul sorunları gibi etkiler ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, “Pandemi döneminde bir arada kalmak durumunda olan aile üyelerinin ilişkilerini değerlendirdiğimizde ‘ya güçlenen bağlar ya da kopan ilişkiler’ karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Görevlisi İdil Arasan Doğan, kişiler arası iletişimin toplumdaki yeri ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dijitalleşmeyle iletişim yeni bir boyut kazandı

İdil Arasan Doğan, kişiler arası iletişimin “bir ilişki içinde gerçekleşen ve bu bağlamda bireyleri etkileyen, uygun mesaj ve içeriklerin oluşturulup aktarılmasını ve yorumlanmasını içeren psikolojik bilgi alış verişi” olarak tanımlandı. Doğan, şunları söyledi, “Dijitalleşmeyle birlikte ise bireylerin ilgi ve bilgileri değişime uğrayarak kurulan ilişki ve iletişim biçimleri yeni bir boyut kazanmıştır. Özellikle sosyal medya ağları, bir gruba ait olma ve duygu ve düşüncelerini paylaşma ihtiyacını tamamlamada daha uygulanabilir bir platform olarak görüldüğünden kişiler arası ortak bir paylaşım alanı oluşturmuştur”

İlişkiler tatmin edici hale geldi

Öğretim Görevlisi İdil Arasan Doğan, kişiler arası iletişim yoluyla ilişki kurmak, bu sayede yaşananları, olumsuz duyguları paylaşmak ve paylaşmanın verdiği huzurun, pandemi de koruyucu faktör olarak görülen psikolojik sağlamlığın sürdürülmesi noktasında çok değerli olduğunu kaydetti. İdil Arasan Doğan, “İlâveten,  bireylerin her ne kadar kişiler arası iletişimden mahrum kaldıkları ve yalnızlaştıkları belirtilse de teknolojiye uyum sağlayan, iletişimi dijital platformlara taşıyan bireylerde mesafeler kısalmış, ilişkiler daha tatmin edici hale gelmiştir” dedi.

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnaf: Dayanacak gücümüz kalmadı

    Filistin'deki seçimler ertelendi

    Ya bağlar güçleniyor, ya da ilişkiler kopuyor

    Türkiye’nin menfaatleri AB’ye üyelikten geçiyor

    Tam kapanma ‘plansız’

    Almanya’da Müslümanların sayısı arttı

    En az nakit desteği bizde

    Buzul Bilimci Ben Marzeion'un endişelendiren uyarılar

    Fransa, e-bildiriye imza atan askerlere yaptırım uygulayacak

    NATO, Afganistan'dan çekiliyor

    Türkiye'de son 24 saat

    Thodex'in kurucusu Özer'in ağabeyi ve kardeşi tutuklandı

    Türkiye genelindeki tam kapanma süreci başladı

    Çocuklar için hazırlanan örnek uygulama

    Kapanmaya rağmen yüzde 70 işe gidecek

    Tam kapanma dönemine ilişkin merak edilenler

    'KKTC'nin iki devletli çözüm vizyonuna destek olmaya devam edeceğiz'

    Bulgaristan ile Rusya arasında siyasi gerginlik tırmanıyor

    Galatasaray ile Beşiktaş 8 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak

    'Eski şartlarda resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam: İnce tel Meclis: Kopmaz halat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Baston tutturanlar-2
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    Bir Ramazan iftar programı hatırası
    Şükrü BULUT

    Nurcular, yenilikçi ve değişime de açıktırlar…
    Süleyman KÖSMENE

    Hastalığı sebebiyle oruç tutamayanlar
    Şemseddin ÇAKIR

    Hz. İsa’nın (as) inişi ve faaliyetleri
    Cevher İLHAN

    Desteksiz “tam kapanma”
    Ali FERŞADOĞLU

    Hudeybiye’den Münâzarât’a ve Ermenilerle barışa

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.