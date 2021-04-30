Ya bağlar güçleniyor, ya da ilişkiler kopuyor

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Görevlisi İdil Arasan Doğan, “Pandemi döneminde bir arada kalmak durumunda olan aile üyelerinin ilişkilerini değerlendirdiğimizde ‘ya güçlenen bağlar ya da kopan ilişkiler’ karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Pandemi sürecinden kişiler arası iletişimin önemli derecede etkilendiğini belirten uzmanlar, dijitalleşmeyle birlikte bireylerin ilgi ve bilgilerinin değişime uğrayarak kurulan ilişki ve iletişim biçimlerinin yeni bir boyut kazandığına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre pandemi sürecinde kişiler arası iletişimde yabancılaşma, ilişkide çatışmaların artması, içe kapanma ve kendini soyutlama, meslekî çalışma-okul sorunları gibi etkiler ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, “Pandemi döneminde bir arada kalmak durumunda olan aile üyelerinin ilişkilerini değerlendirdiğimizde ‘ya güçlenen bağlar ya da kopan ilişkiler’ karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Görevlisi İdil Arasan Doğan, kişiler arası iletişimin toplumdaki yeri ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dijitalleşmeyle iletişim yeni bir boyut kazandı

İdil Arasan Doğan, kişiler arası iletişimin “bir ilişki içinde gerçekleşen ve bu bağlamda bireyleri etkileyen, uygun mesaj ve içeriklerin oluşturulup aktarılmasını ve yorumlanmasını içeren psikolojik bilgi alış verişi” olarak tanımlandı. Doğan, şunları söyledi, “Dijitalleşmeyle birlikte ise bireylerin ilgi ve bilgileri değişime uğrayarak kurulan ilişki ve iletişim biçimleri yeni bir boyut kazanmıştır. Özellikle sosyal medya ağları, bir gruba ait olma ve duygu ve düşüncelerini paylaşma ihtiyacını tamamlamada daha uygulanabilir bir platform olarak görüldüğünden kişiler arası ortak bir paylaşım alanı oluşturmuştur”

İlişkiler tatmin edici hale geldi

Öğretim Görevlisi İdil Arasan Doğan, kişiler arası iletişim yoluyla ilişki kurmak, bu sayede yaşananları, olumsuz duyguları paylaşmak ve paylaşmanın verdiği huzurun, pandemi de koruyucu faktör olarak görülen psikolojik sağlamlığın sürdürülmesi noktasında çok değerli olduğunu kaydetti. İdil Arasan Doğan, “İlâveten, bireylerin her ne kadar kişiler arası iletişimden mahrum kaldıkları ve yalnızlaştıkları belirtilse de teknolojiye uyum sağlayan, iletişimi dijital platformlara taşıyan bireylerde mesafeler kısalmış, ilişkiler daha tatmin edici hale gelmiştir” dedi.