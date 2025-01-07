Yalnızlık hasta ediyor

Yeni bir ilmî araştırma, yalnızlığın sağlığın bozulmasıyla ilişkisinin kökeninde hangi biyolojik mekanizmaların yattığına ışık tuttu.

Hakemli bilimsel dergi Nature’da yayımlanan makaleye göre, verileri incelenen 42.000 yetişkin içinde sosyal açıdan izole yaşadıklarını bildiren yüzde 9,3’lük kesim ile yalnızlık çektiklerini belirten yüzde 6,4’lük kesimin kanındaki protein seviyelerinde farklılıklar görüldü. Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, sigara ve alkol tüketimi gibi faktörleri de hesaba katan araştırma ekibi, sosyal izolasyonla bağlantılı 175 protein ve izolasyon dışında yalnızlık hissiyle ilişkili 26 protein buldu. Çin’deki Fudan Üniversitesi’nden araştırmanın başyazarı Dr. Chun Shen, “Bu proteinlerin yaklaşık yüzde 90’ının ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu bulduk,” dedi. Haber Merkezi

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