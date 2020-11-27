Yeşil alanlar akıl ve ruh sağlığına iyi geliyor

Sağlık Araştırmacısı Lauriane Suyin Chalmin-Pui, “Araştırmamızın sonuçları, stresi azaltmak için küçük yeşil alanların bile önemli olduğunu gösteriyor. Katılımcılar yeşil alanların hayata bakışları üzerinde olumlu etkisinin olduğunu söylüyor” dedi.

Royal Bahçıvanlık Derneği ve Sheffield Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde doktora sonrası Sağlık Araştırmacısı Lauriane Suyin Chalmin-Pui, “İster bahçeyle uğraşırken ister kuş şarkılarını dinlerken olsun, tabiî alanlarda bulunmanın ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna dair artan kanıtlar var. Tabiatta olmak ayrıca çocuklarda gelişmiş bilişsel işlev, daha fazla gevşeme, travmayla baş etme ve belirli dikkat eksikliği bozukluğu semptomlarını hafifletme ile bağlantılı” diye yazdı. Phys.org’da geçen makalesinde çalışmaların çoğunun, özel bahçelerden ziyade özellikle kamusal yeşil alanların etkisine baktığını belirten Lauriane şunları aktardı, “COVID-19 kısıtlamaları sebebiyle birçok insanın evde olduğu bir dönemde, özel bahçe alanları, bunlara sahip olanlar için en erişilebilir yeşil alanlar oldu. Pandemiden önce yapılmış olmasına rağmen, yakın zamanda yayınlanan araştırma, bahçeli evlerde bitkilere sahip olmanın daha düşük stres belirtileriyle ilişkili olduğunu gösterdi. Ön bahçeler aynı zamanda özel ve kamusal hayatarasında bir köprüdür. Komşular ve yoldan geçenlere görünür olduklarından, topluluğun refahına da katkıda bulunabilirler”

Daha düşük stres, daha iyi bir zihin sağlığı

Lauriane, şöyle devam etti, “Deneyimiz, Greater Manchester’daki Salford’daki daha önce çıplak ön bahçelere bitki eklemeden önce ve sonra fizyolojik ve psikolojik stres seviyelerini değerlendirdi. Katılımcılar yaşları 21 ile 86 arasında değişiyordu ve % 64’ü kadındı. Petunyalar, viyola, biberiye, lavanta, açelyalar, akasma ve bir cüce ardıç ağacı dahil süs bitkileri içeren iki ekici ekledik. Bunlar, bakım kolaylığı ve Birleşik Krallık’taki çoğu insana aşinalıkları dolayısıyla seçildi. Ayrıca 42 sakinimize kompost, kendi kendine sulayan kaplar, bir sulama kabı ve bir kafes sağladık. Araştırma ekibi, tüm bahçelerin benzer olmasını sağlamak için bütün ekimleri yaptı. Katılımcılara bitkilerinin bakımı ve sulanması konusunda tavsiye verildi ve daha fazla bitki veya özellik eklemelerine izin verildi. Yeni eklemeler mümkün olduğunca az bakım gerektiriyordu. Bir yıllık bir süre içinde, önceden çıplak ön bahçelerde bitkilere sahip olmanın, sakinlerin algılanan stres seviyelerinde % 6’lık bir düşüşe neden olduğunu gördük. Bitkileri ekledikten üç ay sonra katılımcılarda daha iyi bir zihin sağlığı olduğunu gözlemlendi.”

İç mekan bitkileri de faydalı

Bu değişikliklerin sebepleri, görüşmeler sırasında katılımcıların bize söyledikleri ile açıklanabilir. Sakinler, bahçelerin hayata bakışları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu, genel olarak daha olumlu tutumlar etrafında gelişen güçlü temalar, bir gurur duygusu ve yerel çevreyi iyileştirmek için daha fazla motivasyon olduğunu keşfettiler. Çalışmamızın sonuçları, stresi azaltmak için küçük yeşil alanların bile önemini göstermektedir. Ancak, açık bir alana erişimi olmayanlar için, iç mekan bitkilerinin de zihinsel sağlık yararları sağladığına dair bazı delilller var.