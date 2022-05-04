Yetişkinlerin % 67’si aşırı kilolu

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) raporu, Avrupa’da yaşayan yetişkinlerin yarısından çoğunun fazla kilolu olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, Akdeniz bölgesi ile Doğu Avrupa ülkelerinde aşırı kilo ve obezite sorunu daha yaygın. Ayrıca eğitim düzeyi düşük ailelerde, eğitim seviyesi yüksek olanlara kıyasla aşırı kilo ve obezite sorunu ile daha sık karşılaşılıyor.

DW’deki habere göre Türkiye, Avrupa bölgesinde aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke. Buna göre, Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 66,8’i aşırı kilolu. Kadınlarda bu oran yüzde 69,3, erkeklerde ise yüzde 64 olarak kaydedildi. Rapora göre, Türkiye’de obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32,1 olarak belirtildi. Raporda, 53 ülkenin dahil olduğu Avrupa bölgesinde yaklaşık son 50 yılda obezitenin yüzde 138 artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Haber Merkezi