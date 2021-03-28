Yoğun bakımların dolmasına az kaldı

Türk Yoğun Bakım Derneği 2’nci Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, “Covid-19 yoğun bakımları yüzde 40’lara inmişken şu an 80-85 civarında” dedi.

Türk Yoğun Bakım Derneği 2’inci Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için oluşturulan yoğun bakımların yüzde 80’inin dolduğunu söyledi.

NTV’ye konuşan Uyar, Türkiye’nin üçüncü dalganın yükselen ayağında bulunduğunu düşündüğünü belirtirken, servis ve yoğun bakım tedavisin ihtiyaç duyan hasta sayısının arttığını kaydetti.

“Covid-19 yoğun bakımları yüzde 80-85 civarında”

Uyar, şunları söyledi: “Covid-19 hastaları için ayrılan yerler yetersiz kalmakta. Covid-19 yoğun bakımları ikinci dalganın sonunda yaklaşık yüzde 40’lara inmişken şu an 80-85 civarında. Tam dolu olmasına az kaldığı için yeni birimler açma çabası var sağlık kuruluşlarında.” Prof. Dr. Uyar, yoğun bakımdaki yaş ortalamasının düştüğünü belirterek hastalığın daha ağır ve daha uzun seyretme eğiliminde olduğunu kaydetti.

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Covid-19 aşısında yeni program belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı programında 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarına geçildiğini duyurdu. Bakan Koca, twitter üzerinden Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı, risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanların öncelikli aşı grubuna dahil edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz.” ifadesini kullandı. Türkiye’de 27 Mart itibariyle 14 milyon 652 bin 659 doz aşı uygulandı. 6 milyon 435 bin 535 kişiye her iki doz aşı yapıldı.