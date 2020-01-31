Yumurta kalp hastalarına iyi geliyor

Kanadalı araştırmacılar, günde bir yumurta tüketiminin kalp damar rahatsızlığı riskini arttırmadığını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, McMaster Üniversitesi Nüfus Sağlık Araştırma Enstitüsü ve Hamilton Sağlık Bilimleri araştırmacıları, elde ettikleri verileri Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımladı. 6 kıt’ada 50 ülkeden 146 bin 11 sağlıklı ve 34 bin 544 kalp damar rahatsızlığı olan kişilerin yumurta tüketimleri incelendi.

Araştırmacı Mahshid Dehghan, yaptığı basın açıklamasında, “Birçok kişi için günde 1 adet olan orta dereceli yumurta alımı, kalp damar veya diyabet hastalığı öyküsü olanlarda bile kalp damar rahatsızlığı veya ölüm oranı riskini arttırmaz” dedi.