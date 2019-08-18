"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Risale-i Nur’da ders okuma metodu

Ali ATAÇ
18 Ağustos 2019, Pazar
Bizim için Risale-i Nur, mesleğiyle meşrebiyle planlı programlı hazır bir sistemdir.

Dünyada imtihan sırrı olarak bildiğimiz her şey, onunda ders ve sohbetlerinde de cereyan etmektedir. Bu sebeble Bediüzzaman Said Nursî ve Nur Talebelerinden Zübeyir Gündüzalp’ın Risale-i Nur’dan yapmış oldukları ders ve sohbetler, her zaman bizim için pahası biçilmez birer değer, birer örnek ve rehber teşkil etmektedir.

Meselâ eldeki Risale-i Nur kitabını tutmaktan, dersi okumaktan ve okurken kitabın incitmeden ve sayfaları hiç zorlamadan (yaklaşık 150 derecelik bir açılıkla tutularak) altından iki el ile kavrayıp tutarak, dikkat ve teenni ile huzur ve huşu içinde nefsine hitabe ederek okumaya ve okurken, gazete gibi okunmamasını, kitapların kendine mahsus maddî ve manevî değerine varıncaya kadar, her şeyi ile tedbir, dikkat, takdir ve tavsiyeleriyle yaşadıkları hayatın gerçekleri birer planı ve program olarak önümüzde durmakta ve bütün ihtişamıyla canlılığını korumaktadır.

Bunlar derslerin maddî yönüdür. Bir de derslerin manevî yönü var ki, aslolan da budur. Derslerin manevî lezzetini, okunan derleri anlayıp idrak edenler tadabilir. Allah bütün okuyanlara ve dinleyenlere, bu lezzeti tadmayı nasip etsin.

Dersi okuyanın huzur ve huşu içinde takdir, takdis, tahsin, şükür edasıyla dizlerini çökmüş vaziyette; önünde duran rahleden Mektubat’ı alıp, misafirlere hitaben; Altıncı Mektup’taki “Evet, evet! Acz ve tevekkül ile, fakr ve iltica ile Nur kapısı açılır, zulmetler dağılır’’ 1 diyerek, ya da  Sekizinci Mektup’taki “Kardeşim, ben ’Errahmanirrahim’ isimlerini öyle bir nur-u azam görüyorum ki, bütün kâinatı ihata eder ve her ruhun bütün hacat-ı ebediyesini tatmin edecek ve hadsiz düşmanlardan emin edecek, nurlu ve kuvvetli görünüyorlar.” 2 derken, önce kendini muhatap alarak okumalıdır. İşte dersteki bu manevî havayı tadarak, nurunu kalbi ve ruhu ve bütün lâtifeleriyle yaşayana ne mutlu!

Zübeyir Gündüzalp’in Konferans isimli eserinde ders ve sohbet konusuyla ilgili olarak: “Risale-i Nur imanî meseleleri lüzumu derecesinde izah etmiş. Risale-i Nur’un hocası Risale-i Nur’dur. Risale-i Nur başkalarından ders alamaya ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nispetinde kendi kendine istifade eder. Aklınız her bir meseleyi tam anlamasa da, ruh, kalp ve vicdanınız hissesini alır. Ne kadar istifade etseniz, büyük bir kazançtır” 3 diyor.

Yine konuyla alâkalı olarak aynı eserin başka yerinde de “Risale-i Nur, cami hakikatler ve veciz sözler hazinesidir; bir cümlede bir sayfalık, bir sayfada on sayfalık, bir Risalede bir kitaplık mana ifade eden ve cami-ül kelim hususiyetine malik olan bir şaheserdir. Bunun içindir ki, dersleri çok tesirlidir ve gayet nafizdir. Mütehassıs zatlarca malûmdur ki, imanî meselelerde fazla tafsilât, dersin tesir ve tefhimini zorlaştırabilir. O derslerin kanaat verici ve tatminkâr olmasında çok defa faydalı bir netice elde edilemez” demektedir.

Bu bölüm içinde geçen “Mütehassıs zatlarca malûmdur ki, imanî meselelerde fazla tafsilât, dersin tesir ve tefhimini zorlaştırabilir. O derslerin kanaat verici ve tatminkâr olmasında, çok defa faydalı bir netice elde edilemez.” 4

Bu iki cümle çok can alıcı bir hakikat bulunmaktadır. Halbuki bazı yerlerde bazı abi ve kardeşler bu hakikate rağmen dersleri tafsilatlı yapmaktadırlar. Bunun sonucu zihinler dağılmakta ve dersten istifade azalmaktadır. 

İnşallah bu önemli konuya gelecek yazılarda devam etmeye çalışacağız.

Dipnotlar:

1- Mektubat s. 45.

2- Aynı eser s. 51.

3- Konferans s. 77.

4- Aynı eser s. 102. 

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Acılar tazelendi
    📷

    Karikatürler

    BM'den Hafter yalanlaması

    Bangladeş'te yangın: 50 bin kişi evsiz kaldı

    Trilyonluk fatura

    Adalet reformunu getirin destekleyelim

    Ciddî pürüzler var

    İsrail’in eleştiriye tahammülü yok

    İş - hayat dengesinde sonuncuyuz

    Alman genç araştırdı, Müslüman oldu

    İstanbul yağmura teslim oldu

    Göçmenleri taşıyan gemideki 27 çocuk limana çıkarıldı

    Dışişleri Bakanlığından BM'ye Keşmir çağrısı

    Hindistan Keşmir'de uyguladığı kısıtlamaları hafifletiyor

    Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'Libya' çağrısı

    Sudan'da taraflar otorite krizini bitirdi

    Memur-Sen hükümetin teklifini beğenmedi

    İdlib'de siviller feryat ediyor: "Bize olanı biteni kimse görmüyor mu?''

    Husiler Suudi Arabistan'a İHA'larla saldırdı

    İstanbul'da sağanak yağış

    En Çok Okunanlar

    Feyzullah ERGÜN

    İnti-toksin deposu: Hindiba
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Acılar tazelendi
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Ahmet Safa

    Adamın teki
    Ali ATAÇ

    Risale-i Nur’da ders okuma metodu
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde haşrin delilleri
    Cevher İLHAN

    Hindistan, Keşmir’de İsrail’i taklit ediyor
    Songül Arslan

    Siz hiç çiçekler ile konuştunuz mu? - 1
    Rifat OKYAY

    Nur hizmetinin hadimleri - 9

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.