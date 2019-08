Risale-i Nur’da ders okuma metodu

Bizim için Risale-i Nur, mesleğiyle meşrebiyle planlı programlı hazır bir sistemdir.

Dünyada imtihan sırrı olarak bildiğimiz her şey, onunda ders ve sohbetlerinde de cereyan etmektedir. Bu sebeble Bediüzzaman Said Nursî ve Nur Talebelerinden Zübeyir Gündüzalp’ın Risale-i Nur’dan yapmış oldukları ders ve sohbetler, her zaman bizim için pahası biçilmez birer değer, birer örnek ve rehber teşkil etmektedir.

Meselâ eldeki Risale-i Nur kitabını tutmaktan, dersi okumaktan ve okurken kitabın incitmeden ve sayfaları hiç zorlamadan (yaklaşık 150 derecelik bir açılıkla tutularak) altından iki el ile kavrayıp tutarak, dikkat ve teenni ile huzur ve huşu içinde nefsine hitabe ederek okumaya ve okurken, gazete gibi okunmamasını, kitapların kendine mahsus maddî ve manevî değerine varıncaya kadar, her şeyi ile tedbir, dikkat, takdir ve tavsiyeleriyle yaşadıkları hayatın gerçekleri birer planı ve program olarak önümüzde durmakta ve bütün ihtişamıyla canlılığını korumaktadır.

Bunlar derslerin maddî yönüdür. Bir de derslerin manevî yönü var ki, aslolan da budur. Derslerin manevî lezzetini, okunan derleri anlayıp idrak edenler tadabilir. Allah bütün okuyanlara ve dinleyenlere, bu lezzeti tadmayı nasip etsin.

Dersi okuyanın huzur ve huşu içinde takdir, takdis, tahsin, şükür edasıyla dizlerini çökmüş vaziyette; önünde duran rahleden Mektubat’ı alıp, misafirlere hitaben; Altıncı Mektup’taki “Evet, evet! Acz ve tevekkül ile, fakr ve iltica ile Nur kapısı açılır, zulmetler dağılır’’ 1 diyerek, ya da Sekizinci Mektup’taki “Kardeşim, ben ’Errahmanirrahim’ isimlerini öyle bir nur-u azam görüyorum ki, bütün kâinatı ihata eder ve her ruhun bütün hacat-ı ebediyesini tatmin edecek ve hadsiz düşmanlardan emin edecek, nurlu ve kuvvetli görünüyorlar.” 2 derken, önce kendini muhatap alarak okumalıdır. İşte dersteki bu manevî havayı tadarak, nurunu kalbi ve ruhu ve bütün lâtifeleriyle yaşayana ne mutlu!

Zübeyir Gündüzalp’in Konferans isimli eserinde ders ve sohbet konusuyla ilgili olarak: “Risale-i Nur imanî meseleleri lüzumu derecesinde izah etmiş. Risale-i Nur’un hocası Risale-i Nur’dur. Risale-i Nur başkalarından ders alamaya ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nispetinde kendi kendine istifade eder. Aklınız her bir meseleyi tam anlamasa da, ruh, kalp ve vicdanınız hissesini alır. Ne kadar istifade etseniz, büyük bir kazançtır” 3 diyor.

Yine konuyla alâkalı olarak aynı eserin başka yerinde de “Risale-i Nur, cami hakikatler ve veciz sözler hazinesidir; bir cümlede bir sayfalık, bir sayfada on sayfalık, bir Risalede bir kitaplık mana ifade eden ve cami-ül kelim hususiyetine malik olan bir şaheserdir. Bunun içindir ki, dersleri çok tesirlidir ve gayet nafizdir. Mütehassıs zatlarca malûmdur ki, imanî meselelerde fazla tafsilât, dersin tesir ve tefhimini zorlaştırabilir. O derslerin kanaat verici ve tatminkâr olmasında çok defa faydalı bir netice elde edilemez” demektedir.

Bu bölüm içinde geçen “Mütehassıs zatlarca malûmdur ki, imanî meselelerde fazla tafsilât, dersin tesir ve tefhimini zorlaştırabilir. O derslerin kanaat verici ve tatminkâr olmasında, çok defa faydalı bir netice elde edilemez.” 4

Bu iki cümle çok can alıcı bir hakikat bulunmaktadır. Halbuki bazı yerlerde bazı abi ve kardeşler bu hakikate rağmen dersleri tafsilatlı yapmaktadırlar. Bunun sonucu zihinler dağılmakta ve dersten istifade azalmaktadır.

İnşallah bu önemli konuya gelecek yazılarda devam etmeye çalışacağız.

Dipnotlar:

1- Mektubat s. 45.

2- Aynı eser s. 51.

3- Konferans s. 77.

4- Aynı eser s. 102.