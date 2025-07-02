Aziz bir ilânat hizmeti

Geçen hafta sonu, aziz bir beldemizde pek aziz bir ilânât hizmeti gerçekleştirildi. 28 Haziran Cumartesi günü Elaziz’de icra edilen “Bediüzzaman’ı Anma Programı”na çevre il ve ilçelerden de iştirak edenler oldu.

Biz de görüşebildiğimiz katılımcıların intibalarını sorduk, istisnasız programın her safhasına dair memnuniyet ifadelerini duyduk. Ayrıca, benzer programların Türkiye’nin her yerinde organize edilmesi gerektiği yönünde samimî tekliflerle karşılaştık.

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Bu aziz beldede yapılacak olan “ilânât hizmeti” için, Elazığ’daki bütün arkadaşlarımız âdeta bir “seferberlik ruhu” ile hareket etti. Yapılacak çok yönlü hizmetler için, bir tek fert dahi uzak durmadı, çekimser davranmadı. Hizmette şevk ve ümit veren bir hareket ve faaliyet gözlemlendi.

Program öncesi, konferans binasının hem içi, hem dışı küçük-büyük afişlerle donatıldı. Fırat Üniversite öğrencisi genç kardeşlerimiz, programın afişlerini üniversite önü dahil olmak üzere, ayrıca şehrin en merkezî noktalarındaki duraklarda en görünür yerlere astılar.

Aradan günler geçtiği halde, kimsenin bu afişlere dokunmadığını, hiç zarar vermediğini hayretler içinde müşahade ettik. Demek ki, Üstad Bediüzzaman’a karşı şehir genelinde ve umumî manada bir hürmet ve muhabbet ruhu inkişaf etmiş. Takdire şayan bu hürmet ve muhabbet duygusunun Elaziz’de hakim hale gelmesinde, hiç şüphesiz Üstad Bediüzzaman’ın ilk talebelerinden Hulusî Yahyagil’in de büyük emek ve gayretleri vardır. Programda onu da rahmet ve hürmet ile yâd eyledik.

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“Bediüzzaman’ı Anma Programı”, umuma açık olacak şekilde organize edildi. Adres, herkesin kolaylıkla ve hiç çekinmeden gelebileceği bir yer olan Elazığ Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Konferans Salonu idi. Bu salonun bilâ-ücret tahsis edilmesinde “Dindar Demokrat” bir şahsiyet olan Atik Beyin ciddi katkıları oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Öte yandan, programın başından sonuna kadar A’dan Z’ye her türlü hizmete birlik-beraberlik ruhu içerisinde cansiperane şekilde koşturan Elazığ Temsilciliği ve gönüllü dava arkadaşlarımızı cân u gönülden tebrik ediyoruz.

Ayrıca, programı baştan sona takip ederek, can alıcı noktaları ekranlarına taşıyan Elazığ23 Tv’nin yakın ilgisini de tebrik ve teşekkürle karşılıyoruz.

Gerek yer tahsisi ve gerekse teknik noktada yardımlarını esirgemeyen Konferans Salonu görevlilerinin yakın ilgisi ve katkılarından dolayı, onların bu gönüllü hizmetlerine mukabil, onlara da tebrik, teşekkür ve dualarımızı iletiyoruz.

Tebrik ve takdire şayan bir diğer hizmet ise, Diyarbakır Yeni Asya YouTube tarafından gerçekleştirilmiş oldu. Program gayet kaliteli bir şekilde hem kayda alındı, hem de canlı olarak yayınlandı.

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Muhtelif hizmet merkezlerinden gelerek Elaziz’deki “Bediüzzaman’ı Anma Programı”na iştirak edenlerin çoğu, aynı formattaki programların kendi beldelerinde de icra edilmesini arzu ettiklerini dile getirdiler.

Zira, uzun zamandır umuma açık ve ilânat manasında bu tarz programlar yapılamadı. Arada görünür-görünmez bazı engeller vardı, bazı düğümler söz konusu idi. Ama, şükürler olsun ki o engeller büyük ölçüde kalkmaya ve düğümler bir bir açılmaya başladı. Dolayısıyla, muhtelif merkezlerde benzer programların devamı da gelecektir inşallah.