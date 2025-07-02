"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Ümmet-i Muhammed’in kalbindeki hançer (1)

Muhammed Said ÇATALKAYA
02 Temmuz 2025, Çarşamba
“El-Müslimûne ümmetün vâhidetün / Müslümanlar tek bir ümmettir.”

Bugünün İslâm dünyası parçalanmış, yorgun ve birbirine yabancılaşmış bir haldeyse, bu tablonun en önemli sebeplerinden biri, hatta en sinsi olanı hiç şüphesiz milliyetçilik cereyanıdır. Asr-ı Saadet’te kökünden sökülen kavmiyetçilik taassubu, ne yazık ki modern çağın yeni elbiseleriyle ümmetin kalbine tekrar sokulmuştur. 

Milliyetçilik; insanların etnik kökenini, dilini, kültürünü yücelten, bir kavmi diğerlerinden üstün görme meylidir. Bu fikir Batı’da, özellikle Fransız İhtilâli sonrası zuhur etmiş, 19. Yüzyılın sonlarından itibaren İslâm coğrafyasına da ihraç edilmiştir. Halbuki İslâm nazarında insanların üstünlük ölçüsü kavim değil, takvadır. Ayet-i kerîmede şöyle bahsediliyor: “Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır.”1 

Bu ayet, İslâm’ın ırkı değil, takvayı merkeze aldığını açıkça ilan eder. Ancak milliyetçilik fikri, kavimleri birliğe çağıran Kur’ân’a karşı, onları ayrılığa sevk eden bir fitne vasıtası olmuştur. Üstad Hazretleri, Müslüman milletlerin asıl birleştirici kimliğinin İslâmiyet olduğunu vurgulayarak şöyle demiştir. 

“Milliyetimiz de yalnız İslâmiyet’tir. Zira Arab, Türk, Kürd, Arnavut, Çerkez ve Lazların en kuvvetli ve hakikatlı revabıt ve milliyetleri, İslâmiyet’ten başka bir şey değildir. Nasılki az ihmal ile tavaif-i mülûk temelleri atılmakta ve on üç asır evvel ölmüş olan asabiyet-i cahiliyeyi ihya ile fitne ikaz olunmaktadır. Ve oldu, gördük...”2 Türk, Kürt, Arap gibi etnik kimliklerin üstünde ve onları birleştiren hakikî milliyet, din kardeşliğidir. Menfî milliyetçilik ise, İslâm ümmetini bölen, cahiliye asabiyetini canlandıran bir fitnedir. Bu yüzden Müslümanlar milliyetçilik değil, İslâmiyet noktasında birleşmeli ve kardeşliği tesis etmelidir.

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm), Veda Hutbesi’nde, İslâm’ın ırkçılığı nasıl kökünden reddettiğini şöyle ilan eder: “Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’densiniz, Âdem ise topraktandır. Arap’ın Acem’e, Acem’in Arap’a; beyazın siyaha, siyahın beyaza takvadan başka bir üstünlüğü yoktur.” Buna rağmen bugün hâlâ Arapçılık, Türkçülük, Kürtçülük gibi asabiyet damarlarıyla ümmeti birbirine düşürenler, bu sünnete ve İlâhî fermanlara ne kadar kulak vermektedir?

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Risale-i Nur Külliyatı’nda milliyetçilik üzerine en kapsamlı değerlendirmeleri yapmıştır. Üstad, “müsbet” ve “menfî” milliyet ayrımı yaparak bu meselenin hakikatini ortaya koyar.

Müsbet milliyet nedir?

Müsbet milliyet, kavmini sevmek, fakat bu sevgiyi başkasını tahkir etmeye götürmemektir. Bu tarz milliyet, bir ölçüde tabiî bir hissiyattır. Ancak Üstad bunun dahi sınırlı bir ölçüde makbul olduğunu ifade eder. Üstad Hazretleri, müsbet milliyet hakkında şöyle izahatta bulunur. “Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyac-ı dâhilîsinden ileri geliyor; teavüne, tesanüde sebeptir; menfaatli bir kuvvet temin eder; uhuvvet-i İslâmiyeyi daha ziyade teyid edecek bir vasıta olur.”3

Bediüzzaman Hazretleri, müsbet milliyetin yani olumlu milliyet duygusunun, toplumun içten gelen gerçek ihtiyaçlarından doğduğunu belirtiyor. Bu tür milliyet, insanları yardımlaşmaya ve dayanışmaya yönlendirir; faydalı bir güç sağlar ve İslâm kardeşliğini (uhuvvet-i İslâmiyeyi) daha da güçlendiren bir araç olur. Yani, müsbet milliyet, ümmet birliğine zarar vermez, tam aksine onu destekler ve pekiştirir.

Dipnotlar

1- Hucurat Suresi: 13.

2- Eski Said Dönemi Eserleri, s. 58.

3- Mektubat, s. 378.

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazze'nin sadece yüzde 4,6'sında tarıma elverişli toprak kaldı'

    İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altında

    Türkiye yangın yeri - Ders almıyoruz

    İsveçli genç Müslüman olarak “İbrahim” ismini aldı

    Gerçekleri yazdı, satışı yasaklandı

    Ekosistem ve mülkiyet hakkı tehlikede

    Çirkin provokasyon

    “Terakkî miti”nin felâketi

    Katar: Ateşkeste ilerleme yok

    Güçlü ekonomi için güçlü aile

    Arınç: Tutuksuz yargılanma esastır

    Emekli maaşı açlık sınırına yükseltilmeli - Türk-İş: Haziranda açlık sınırı 26 bin TL

    'Sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız'

    "Yenidoğan çetesi" davası 29. duruşmayla devam etti

    Elektrikli araç şarj soket sayısı 30 bin 680'e yükseldi

    Belçika aşırı sıcaklar sebebiyle alarma geçti

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Özgürlük, başkalarının kutsalına saldırma hakkını içermez

    Kılıçdaroğlu: “Hakkımı helâl ediyorum”

    Eski tip ehliyetler bir ay sonra geçerliliğini yitirecek

    580 Filistinli insani yardıma ulaşmaya çalışırken şehit edildi - BM: Şiddetle kınıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    “Terakkî miti”nin felâketi
    Genel

    Gerçekleri yazdı, satışı yasaklandı
    Genel

    Çirkin provokasyon
    Genel

    Ekosistem ve mülkiyet hakkı tehlikede
    Genel

    Türkiye yangın yeri - Ders almıyoruz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsveçli genç Müslüman olarak “İbrahim” ismini aldı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altında
    Genel

    'Gazze'nin sadece yüzde 4,6'sında tarıma elverişli toprak kaldı'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.