REM’in kısa tarihçesi ve hedefi

Bu seri makalemiz, Meşveret Sisteminde “Yeni Asya Vakfı Hizmet İçi Eğitim Merkezi (REM)” olarak yer alan eğitim merkezimiz hakkında genel bir bilgilendirmede bulunmak ve gelecek eğitim dönemleri için gençlerimizi davet etmek maksadıyla REM Sekreteryasının desteği ile ortak hazırlandı.

DİZİ YAZI: RİSALE-İ NUR EĞİTİM MERKEZİ (REM) - 1

ALİ DEMİR - [email protected]

Otuz Yıllık Tecrübe

Risale-i Nur Eğitim Merkezi 1993 yılında, farklı mahal hizmetlerinde istihdam edilecek “Vakıflar” yetiştirmek için kurulmuş ve halen devam etmektedir. Risale-i Nur Eğitim Merkezi (REM) kuruluşundan günümüze, Risale-i Nur merkezli eğitim faaliyetlerini sürdürmekte ve klasik medrese geleneğini modern pedagojik yöntemlerle harmanlamaktadır. Risale-i Nur Üniversitesinin bir misali olan bu Merkezin müfredatı da yine Risale-i Nur’daki konulara göre tanzim edilmiştir. Otuz yılı aşkın tecrübesiyle REM, yalnızca metin okuyan değil, metni anlayan, yorumlayan, hayatına tatbik eden ve başkalarına da aktarabilen fertler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yeni Asya Vakfı Mütevelli heyetince tesis edilen Risale-i Nur Eğitim Merkezi (REM), köklerini Asr-ı Saadet’in ilim ve irfan yuvası “Ashab-ı Suffa’dan” alan Risale-i Nur merkezli bir eğitim müessesesidir. REM’in ilmî ve fikrî temellerini, Kur’ân’ın günümüz insanına bir ders-i manevîsi olan Risale-i Nur’daki hizmet prensipleri oluşturmaktadır. Asr-ı Saadetteki Sahabelerin eğitim müessesesi olan “Ashab-ı Suffa” misali bir eğitim modelini emsal alan uygulamalarıyla, modern çağın ihtiyaçlarına da cevap verecek özgün bir model geliştirmiştir. Ve bu sayede yüzlerce genç kardeşimize eğitim verilmiş ve eğitimini tamamlayanlar yurt içi ve yurt dışındaki hizmet mahallerimizde istihdam edilmiştir. Dolayısıyla Risale-i Nur Eğitim Merkezi, Ashab-ı Suffa’nın zamanımıza bir yansımasıdır.

Vakıflık nedir?

Risale-i Nur külliyatı, İslâm düşünce geleneğindeki “vakıf’ müessesesini sadece mal ve mülk üzerinden değil, doğrudan insan ve mesai üzerinden yeniden tanımlar. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin sisteminde “vakıf” olmak, bir Müslüman’ın sahip olduğu en kıymetli sermaye olan “hayatını ve vaktini” iman hakikatlerinin neşrine hasretmesi demektir.

Risale-i Nur perspektifinde vakıflık, sadece bir kurumun içinde bulunmak değil; zihnen, kalben ve fiilen Kur’ân hakikatlerine ayine olmaktır. Bu yol, zahiren meşakkatli görünse de manen “en mesut ve en huzurlu” hayat tarzı olarak tarif edilir. Çünkü bir davanın hizmetkârı olmak, nefsin esaretinden kurtulup gerçek hürriyete kavuşmanın en kısa yoludur.

Müfredat ve Eğitim Programı

REM’in programı yaklaşık 1.000 saatlik yoğun bir müfredattan oluşmaktadır. Müfredat, iman esaslarını merkeze alırken aynı zamanda dil, hitabet ve fıkıh gibi pratik alanları da kapsar.

Ders Başlıkları:

• Tevhid, Nübüvvet, Haşir, Ubudiyet ve Adalet

• Kader, Mu’cizat-ı Kur’âniye, Melâike ve Ruhâniyat

• Münazarat ve Muhakemat, Beyanat ve Tenvirler

• Hizmet Rehberi, Lahikalar, Müdafaalar

• Osmanlıca, Diksiyon ve Hitabet, Fıkıh/İlmihal, Kıraat

Bu dersler yalnızca teorik içerik olarak değil, metin tahlili, müzakere, sunum ve tez çalışmalarıyla desteklenmektedir.

Kurulduğu tarihten beri normal eğitim döneminde icra edilen bu programa ilâveten, yıllık eğitim programının tanıtımı maksadıyla yaz tatilinde 100 saatlik Hızlandırılmış/Müdebbir Eğitim Programı da düzenlemektedir.

Talebelerin hem teorik, hem de pratik sahada yetişmeleri için planlanmış 9 ay eğitim, 3 ay hizmet mahallerindeki yaz programlarına iştirak ile bir nevi staj şeklindeki eğitimden sonra REM İcra Heyetinin mezuniyet onayını alan talebeler isterlerse vakıf olarak Türkiye’de ve yurtdışındaki medreselerde vakıf ve vakfiye olarak istihdam edilirler. Maişet ve sigortaları istihdam edildikleri mahal tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca kendilerine Üstadın vasiyeti gereği Risale-i Nur’un satışlarından tayınat verilir.