21 Şubat’a doğru kendimizi sorgulamak

Fert, aile ve toplum olarak iman, ibadet, ahlâk hayatımızda, hizmetlerde ve ukubat / ahirete meselelerinde, ilk âyet, ilk İlâhî ferman okumanın farkında mıyız?

Basın-yayın/medyanın, kitle iletişim vasıtaları kitap, gazete, dergi, radyo vs’nin hayatımızdaki olumlu ve olumsuz fonksiyonlarının farkında mıyız?

Basın-yayının neresindeyiz; neresinde olmalıyız? Bunlarla ilgili vazifelerimiz var mı, varsa nelerdir ve lâyıkıyla ifa edebiliyor muyuz?

21 Şubat’a doğru kendimizi sorgulamalı değil miyiz?

“Gazeteye ne gerek var, bize Risale-i Nur yeter!” diyenler, “Yeter!” dedikleri Risale-i Nur’un şu direktifine ne yapacaklar?

“Âlem-i İslâm’ın bu mübarek vatanın ahâlisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izale etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi.” 1

Matbuatın dillerinden birisi de gazete değil mi?

Bediüzzaman 10-12 civarında gazetede makaleler yayınlamamış mı?

Gazete çıkarma teşebbüsünde bulunmamış mı?

Keza, Bediüzzaman’ın, “Dünyamızın küçülüp bir köy hükmüne geçmesi”, teşhisine bugün “küresellik, globalizm” meselesini ve bunun en büyük göstergelerinden birisinin de basın-yayın, kitle iletişim vasıtaları olduğuna işaret ettiği şu cümleleri de tartışmamız gerekmiyor mu?

“...Şimdi tekemmül-ü vesait-i nakliye ile, âlem bir şehr-i vahid hükmüne geçtiği gibi, matbuat ve telgraf gibi vesait-i muhabere ve müdavele ile, ehl-i dünya, bir meclisin ehli hükmündedir.” 2

Bediüzzaman en büyük bir müceddid ve en büyük bir müçtehid ve en büyük bir müfessir ve en büyük bir mütefekkir ise, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyenin çağımızın şartlarına göre matbuat nizamnamesini / basın ahlâk ilkelerini çıkarmayacak mı?

Elbette bu zamandaki basın-ahlâk ilkelerini, kurallarını, kaidelerini, ilmî, ahlâkî ve hukukî sınırlarını ortaya koymuştur.

Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu “matbuat nizamnamesi/basın ahlâk ilkeleri, prensiplerinin” ilk maddeleri şu cümlede verilmemiş midir?

“Edipler edepli olmalı, hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddip olmalı.

- Ve onların sözleri kalb-i umumî-i müşterek-i milletten çıkmalı.

- Ve matbuat nizamnamesini, vicdanlardaki hiss-i diyanet ve niyet-i halisa tanzim etmeli.” 3

Ve Nur Talebeleri, “edepli edipliğin, edepli gazeteciliğin” nasıl olacağını bu topluma fiilen de yaşayarak da anlatmakla, tebliğ etmekle mükellef değil midir?

Evet, şimdi bu vazifeyi hakkıyla yayıp-yapmadığımızı sorgulamalı değil miyiz?

Dipnotlar:

1- Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 189.; Mektubat, s. 467.

2- Muhakemat, s. 38.

3-Hutbe-i Şamiye, 109.