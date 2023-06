Almancı komşum neden ‘tek adam’a oy verdi?

Son seçimde “hürriyet, meşrutiyet, meşveret ve şeffaflık” yüzde 48’de kaldı! Müstebit, baskıcı, tek adamcı zihniyet yüzde 52 aldı! Neden?

Seçim öncesi Almancı komşum tekrar geldi. “Hayrola, iki ay önce burada idiniz, bir yaramazlık yok inşaallah!” sualime hanımı, beni AKP’li sanarak “Erdoğan’ı kazandırmaya geldik!” dedi…

Sosyal medyada da Almanya’yı kötüleyip, Türkiye’nin hal-i pürmelalini öven Almancıların “Hak, hürriyet, demokrasi, adalet, vs.” ve geçim dertleri de yok. Zira, Almanya işsiz adama bakıyor; çocuk parası, kira yardımı bile yapıyor! Almanya’da 1 kg kontrafile/Nuar et fiyatı 16,99; 1 kg biftek fiyatı 14 Euro ve 100 Euro ile ortalama 6.25 kilo et alınıyor. Türkiye’de 1 kg dana bonfile 700, kıyma 450 lira. 100 lira ile 142 gram bonfile; 200 gram kıyma alınabiliyor! 1000 Euro’yu (22.400 tl’yi) cebine koyan Almancı geliyor; 15 gün et, döner yiyor, geziyor; Türkiye’yi övüyor, Almanya’yı kötülüyor; koşup oraya gidiyor!

Millet İttifakı, “Beşşar Esad ile görüşüp sığınmacıları iyi şartlarda geriye göndereceğiz” demişti. R. Tayyip Erdoğan ise, Avrupa’dan da duyulacak şekilde, bağıra bağıra, “Ben geriye göndermeyeceğim!” demişti. Burada iki mesele var: Sığınmacılar geriye gönderirse, yine bir göç dalgası Avrupa’ya dayanacak. Zaten, Avrupa düzeni, huzuru, rahatı kaçmasın diye R.T. Erdoğan’a para vererek sığınmacıları tutmasını sağlıyor. Geriye gönderilirlerse Almancılar’ın da rahatı, huzuru, kaçacak!

Müstebit, zorba, zamcı, enflasyoncu, AKP’yi destekleyen yerlilerin bir diğer sebebi, yolunu şaşırmış günümüz felsefesi medeniyetinin etkisinde kalmış olmaları: Zira, “Nokta-i istinadı kuvvettir.”1 “Felsefenin esâsında, kuvvet müstahsendir; hattâ, “Elhükmü lilgàlip” bir düsturudur. “Galebe edende bir kuvvet var”; “Kuvvette hak vardır” der.” (Düstur-u nübüvvet, “Kuvvet haktadır; hak kuvvette değildir” der, zulmü keser, adâleti temin eder.)2

“AKP iktidardır, güçlüdür” diye destekleyenler… Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: “6 milyon hane gıdadan yakacağa, sağlıktan barınmaya kadar birçok kalemde sosyal yardım alıyor.” 6 milyon hane kaç milyon oy eder ey yerli Almancı! Vicdan, insaf, adalet bunun neresinde?!

