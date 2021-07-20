Bin yalan, bin “E” (emülgatör) katkılı siyaset!

Adamın biri müthiş mide sancıları çeker, doktora gider:

“Sabah ve öğlen ne yedin?” “Bakmadım ki, önüme ne koydularsa yedim!” “Al sana göz merhemi; her iki gözüne, iyice sür!” “Ne ilgisi var göz merheminin mide sancısı ile doktor bey!” “Bir daha önüne ne koyarlarsa bak, gör, ondan sonra ye!”

Bir şeye körü körüne yapışmaya taassup; inceleyip araştırdıktan sonra gerçeği bulmaya ve sıkı sıkıya yapışmaya salâbet denir. Müslüman mutaassıp değil, salâbetli olur.

“Biz Kur’ân Şakirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi oluyoruz, akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-ı imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları gibi ruhbanları taklit için bürhanı bırakmıyoruz.” (Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 241)

Şimdi gelelim yediklerimize: Lokanta açana ilk günden gıda satıcıları hücum etmeye başlar: “Kaşar peynirinin kilosunu 6,5 TL’den nasıl böyle ucuz satıyorsun?”

“Abi bu dandik kaşar, ama kimse ayırt edemez. Zararlı değil abi, patates püresine yağ ve kaşar aroması koyuyorlar…” demez mi?

Ertesi gün köfteci-kıymacı kilosunu 3 buçuk TL’den kıyma satmaya geldi. Kıymanın muhtevasını sordum… Et aroması, tavuk deri ve kemikleri, soya vs gibi “Zararsız” maddelerden üretiliyormuş!

Başka neler, neler yemişiz! Bilgisayarın başına oturup araştırmaya başladım.

Aman Allah’ım! Neredeyse gerçek bir şey yok piyasada. Her şeyin aroması var. Aromalar saymakla bitmiyor:

Acı biberden, fındık, fıstık aromasına kadar. Çakma ekmeği, unun beyazlatıcısından tutun da maya besleyicisine hacim arttırıcısına kadar neler, neler var! Bin civarında ‘E’li madde (emülgatör), bir o kadar da ‘E’siz katkı maddesi… (Emülgatörler, gıdada yağ ve su gibi birbiri ile karışmayan iki veya daha fazla fazın karışmasını sağlamak amacıyla ilâve edilen sun’î maddeler, katkılar. Sayısıyız karışımların getireceği sayısız zararlar bilinmiyor)

Bütün bunları yaşayıp öğrendikten sonra tımarhanelik olmadığım için şükrettim. Pılıyı-pırtıyı toplayıp dükkânı kapattım ve bu işe bir daha girmemeye, hatta turistik yerlerde iyi tanımıyorsam, restoranlarda yemek yememeye karar verdim.”

Bir senelik et ihtiyacını karşılayacak kadar kurban kessek! Herşey gözümüz önünde! İşte önümüze konun aromalı, bin “E” (emilgatörlü) bin yalan katkılı iktidar siyasetinin mahsulü! Gözlerimize merhem sürelim ve seçeceğimiz her türlü kişilikleri iyice görelim!

TEBRİK: Kurban Bayramı’nızı tebrik eder, İslâm ve insanlık âlemine hayırlar getirmesini dilerim.