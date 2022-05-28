"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

“Böyle olmasaydı şöyle olmazdı” demek kadere itiraz değil mi?

Ali FERŞADOĞLU
28 Mayıs 2022, Cumartesi
Uzun seneler de geçse, aynı hastalık devam ederse, aynı tedavi ve reçete uygulanır.

“Ey doktor, artık aynı tedavi ve ilaçları kullanmaktan vaz geç!” diye itiraz edilmez! Aynı problem varsa, aynı çözüm formül uygulanır. Sık sık sorulan “İki kere iki kaç eder?” sualinin cevabı aynıdır: 4! “Yahu aynı şeyi söylüyorsun, gına geldi?” diye itiraz edilmez.  

Çünkü, Yeni Asya “deccalizm/süfyanizm” ve kolları olan “gizli ifsat, ahlaksızlık komitelerine” karşı cihad-ı manevi veriyor! Bu cihadda mal kayıpları, yaralanmalar tabii değil mi? Mücahidleri teşvik, yaralıları tedavi ve eksiklerini gidermek gerekiyor; yoksa “Zarar ediyoruz!” deyip cihaddan vaz geçirmek değil! 

İşte, mağdur ve masumlara yapılan haksızlıkları her zaman gündeme taşımakla mükellefiz. “Başkaları bağırmıyor, başkaları itiraz etmiyor, size ne oluyor?” argümanı dehşetli bir yaklaşımdır. Zira, “Başkasının kusuru insanın kusuruna senet (dayanak) ve özür olamaz.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 65.) Biz asla yazmaktan vaz geçmeyiz, geçemeyiz. Çünkü, “Kendi aleyhinizde, anne-babanızın, akrabalarınızın aleyhinde de olsa dosdoğru şahitlik edin.” (Nisa Suresi, 135.) mealindeki ayetiyle mükellefiz. Keza, Peygamberimizin (asm), “Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, elinizle düzeltemezseniz dilinizle, dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğz edin...” (Müslim, İman, 78.) direktifini yerine getirmek imanın gereğidir.  

“İnsan, medeni-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef.” (Münâzârât, s. 137.) olduğundan bilhassa Nur talebeleri, “Bir mâsumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. Cenâb-ı Hakkın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası bulunmadan, hayatı ve hakkı feda edilmez.” (Mektubat, s. 57.) prensibini uygular.  

Üstad ne diyor: “Sakın, sakın bu musibetlerin verdiği asabîlik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvâlar ve ‘Böyle olmasaydı şöyle olmazdı’ diye birbirinizden gücenmeyiniz. Ben anladım ki, bunların hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu. Ne yapsaydık onlar hücumu yapacaktılar. Biz sabır ve şükür ve kazâya rıza ve kadere teslimle mukabele ederek tâ inayet-i İlâhiye imdadımıza gelinceye kadar, az zamanda ve az amelde pekçok sevap ve hayrat kazanmaya çalışmalıyız.” (Şuâlar, s. Enstitü/interet, 275.) 

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Seçim güvenliği komisyonu 4. kez toplandı

    Günlük garanti kara deliğe dönüşüyor

    Atık malzemeleri oyuncaklara dönüştürdüler

    Akile’yi keskin nişancı vurmuş

    Kapananlar artıyor, açılanlar azalıyor

    Asıl adaletsizlik servet dağılımında

    Yeni bir vurgun peşindeler

    Türk-İş: Bu gidişin sonu iyi değil

    Türkiye, Ukrayna tahılı için devrede

    Akaryakıt zamları günlük oldu

    Gram altın 980 lirayı gördü

    Hac için ilk kafile 7 Haziran, son kafile de 5 Temmuz'da yola çıkacak

    ABD'den Rusya'ya çağrı: Küresel gıda güvenliğini mahveden savaşını bitir

    'Ukrayna, yarının Doğu Asya'sı olabilir'

    50 yılı aşkın süredir İsrail'in Mescid-i Aksa baskınları aralıksız devam ediyor

    Geçen 29 yıla rağmen dinmeyen acı

    İran'da çöken binada ölü sayısı 22 oldu

    62 YILDIR ÇIKMAYAN LEKE: 27 MAYIS - DARBECİLERE LÂNET ŞEHİTLERE RAHMET

    Basın kartı gaspına hukuk tokadı

    Beton ekonomisine değil, üretime yönelin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saray keyfîliğine hukukun cevabı
    Ahmet BATTAL

    Muhalefette değil icraatta ittifak
    H. Muharrem OKUR

    İşten atılanlara hediye külliyat
    Cevher İLHAN

    Falso üstüne falso…
    Faruk ÇAKIR

    Keyfilik bitsin
    Ali FERŞADOĞLU

    “Böyle olmasaydı şöyle olmazdı” demek kadere itiraz değil mi?
    Sebahattin YAŞAR

    Gençlerle hasbihal-1
    Mehmet ÇETİN

    Tırtıllar mesaide
    Genel

    Rabbim gençlerimizi asrın fitnelerinden korusun
    Ali HAKKOYMAZ

    Mayıs’a yaslı mısralar [Mayıs fısıltıları]

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.