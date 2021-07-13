"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Cemaat insanları sosyalleştirir

Ali FERŞADOĞLU
13 Temmuz 2021, Salı
Bediüzzaman’ın kullandığı “hayat-ı içtimâiye” tabirinin günümüz dilindeki karşılığı “sosyal hayat”tır. Sosyal hayat, toplum hayatı demektir. Ona göre, “İnsanın fıtratı medenîdir. Hayat-ı içtimâiye ile hayat-ı şahsiyesi devam edebilir.” 1

Yani insan sosyal bir varlıktır; toplum içinde hayatını devam ettirebilir. Toplumu oluşturan katmanlardan birisi, yani sosyal hayatın bir organizasyonu da cemaattir. Ehl-i tahkikiz, ama, aynı zamanda taklitçi bir yapıya da sahip olduğumuzdan düşünce, duygu ve sözlü olarak biribirimizi etkileriz. Bu süreçte ilk ve en büyük hoca ve eğiticimiz annemizdir. Aile fertlerinden sonra da içinde bulunduğumuz cemaat/grup, tabiî çevre, ekonomik, kültürel şartlar gelir.  

Duygu, düşünce biçimlerimiz de farklı. Fakat, farklılıklarımız kadar benzer yönlerimiz de var. Farklılık; şahsiyet/kişiliğimizi oluşturur. Benzerliklerimiz ise; dayanışmayı. Bu ise gruplaşma/cemaatleşmeyi doğurur. Cemaatle bütünleşme ihtiyacı; ferdleri benzer davranış biçimlerine yönlendirir. 

Benzer davranışlar ve öğrenme biçimleri iletişim ve etkileşimi; o da birlik ve uyumu sağlar. Böylece, başkalarına nasıl davranacağımızı öğrenir; kendimizi ona göre ayarlarız.  

Sosyalleşme otomatik işleyen bir süreç. Zamanla şuûrlu hareketlere dönüştürürüz. Zaten grup/cemaat, belli bir gayesi olan ve hedeflere varmak isteyenlerden oluşan bir şahs-ı manevidir. 

Sosyalleşme; âilemiz ve içinde yaşadığımız toplumla olumlu iletişim kurup, uyum sağlayabilme becerisi ve melekesidir. Aksi halde âile ve topluma ters düşer; çatışır; yabancılaşır ve dışlanırız. İmân esasları, İslâm şartları sosyalleşme ve medenileşmenin zirve modelleridir. Bizi fikren ve fiilen aynı hedeflere yöneltir.  

Hadîslerde, “Allah’ın hıfzı, yardımı birlik içinde olan cemaatle; cemaatten ayrılanın şeytanla beraber; cemaatten ayrılanın yerinin Cehennem 2 olacağı belirtilir.  

Atomlardan galaksilere kadar (zıt unsurlara rağmen) bir arada ahenkli çalışmaları, omuz omuza vermeleri, yardımlaşmaları birlik ve beraberliği cemaatleşmeyi ders verir. Ferdîn cemaat/grup şuûru, genel bir şuûru; o da millî birlik ve beraberliği; o da güç ve kuvveti doğurur.  

Dipnotlar: 

1- Hutbe-i Şamiye, s. 64. 2- Hadis Ansiklopedisi, Kütüb-i Sitte, c. 5, s. 414. 

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimiyle nereye kadar?

    ‘Gelirin âdil dağılımını istiyoruz’

    İsrail’le görüşmeler başlıyor mu?

    29 hafız icazetlerini aldı

    Alışkanlıklarımız değişmeli

    Seyyanen zam talebi

    Kimler 3. doz aşı olmalı?

    Srebrenitsa’yı unutma

    Filistin parasına el koyuyor!

    TÜİK yine işsizliği ve istihdamı azalttı

    Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

    Sıcaklık artışına dikkat!

    Kur’an okulundan 117 hafıza icazet

    Ankara’nın trafiği yakında rahatlıyor

    Gri pasaport tartışması sürüyor

    Deniz taksiler çürümeye bırakıldı

    Yeni sezonda görev yapacak hakemler açıklandı

    Sayıştay’dan örnek usûlsüzlük kararı

    Konut satışları düştü

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    AYM kararı ve OHAL’i idame telâşı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İzmir izlenimleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Muhtarlıktan cumhurbaşkanlığına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    OHAL eskide kalsın
    Genel

    OHAL rejimiyle nereye kadar?
    Osman ZENGİN

    Ölümünün, ikinci senesinde M. Şevket Eygi
    M. Fahri UTKAN

    Unutmak nasıl nimet olur?
    Süleyman KÖSMENE

    Yurt içinde ve yurt dışında kurban

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.