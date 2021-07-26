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26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Cemaatin psiko-sosyal kazanımları

Ali FERŞADOĞLU
26 Temmuz 2021, Pazartesi
Günlük hayatımızda, hepimiz, tabiî akış içinde oluşan âile, arkadaş, komşu gibi küçük gruplar içinde yer alırız zaten. Diğer taraftan, dernek, şirket, sanat, spor, cemaat, ekol, tarikat gibi çeşitli gruplara yazılı veya gönüllü üye oluruz.

Kişiler mensup oldukları grup veya cemaatin değer yargılarını, davranış biçimlerini, tutumlarını benimser ve ona göre hareket ederlerse orada tutunabilir.  

Aslında bir grup/cemaatte yer almamız, sosyal varlık olmamızın bir sonucudur. Deccalizm/Süfyanizm, Kemalizm bu sosyal olguyu kabul etmese de. Çünkü, kişiliğimizi başkalarına göre geliştirir, davranışlarımızı onlara göre ayarlarız. Zîrâ, kişiliğimiz içinde bulunduğumuz grup ve çevrenin düşünce, gaye, beklenti, duygu, prensip veya kaidelerine göre değerlendirilir. Yapımıza uygun, düşüncelerimizle örtüşen bir grup/cemaate dahil olmak bize neler kazandırır? 

l Rûhî ve sosyal vasıflarımızı geliştiririz.  

l Ortak değerleri oluşturur ve tekâmül ettirir/olgunlaştırırız. 

l Var olan düşünce ve davranışları, cemaat/grup içinde pekiştirir, arttırırız. 

l Yeni tutum ve davranışlar kazanırız. 

l Cemaatin değerleri ve davranışları istikametinde ve etkisi altında birlikte veya tek başına yeni faaliyetler, girişimler, hareketler sergileriz. 

l Hepimiz hayatın dağdağalarından, ağır şartlarından bunalırız. Nefes almak, dinlenmek, teselli bulmak, mânevî gücücümüzü takviye etmek, hemcinslerimizle kaynaşmak isteriz. Cemaate girerek teselli buluruz. 

l Asrımızın yakıcı hastalıklarından olan “yalnızlık” bizi vahşete, sıkıntıya, strese sokar. Sosyal hayata aktif olarak katılarak yalnızlığımızı gideririz.  

l Merak duyduğumuz işleri ve hobilerimizi cemaat içinde gerçekleştirme imkânı buluruz. 

l Kimlik bunalımlarını grupla özdeşleşerek atlatırız.  

l İstidat (potansiyel halindeki yeteneklerimizi) ve kabiliyetlerimizi geliştirerek maddî veya kültürel üretimde bulunarak rahatlarız. 

l Hareket ve heyecan üzere yaratıldığımızdan faaliyetten lezzet alırız. Yeknesaklık sıkıntı verir. İşte, grup/cemaat aktivitelerine katılarak bu tür sıkıntıları atlatırız. 

l Âciz ve zayıf varlıklar olduğumuzdan, dayanışma, yardımlaşmaya muhtaç ve mecburuz. Problemlerimizi de içinde yer aldığımız grupla çok daha kolay hallederiz. 

l Cemaatin fertlerinden ve şahs-ı mânevîden enerji, feyiz alırız. 

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