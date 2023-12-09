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9 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Hakiki dindar kim, “sözde” dindar kim!?

Ali FERŞADOĞLU
09 Aralık 2023, Cumartesi
Bediüzzaman her meselede toptancı değil, mutlaka seçici, ayırt edici olmamızı tavsiye eder.

Risale-i Nur’da da her şeyi “hakiki-mecazi” diye belirleyerek her kelime ve mefhumu ikiye ayırarak nazara verir. Özellikle mazisi II. Meşrutiyet’e kadar dayanan “dindar siyasalcı/siyasal dinci”ler dinin ve dindarlığın içinin boşaltan, “dinde hassas, muhakeme-i akliyede nakıs” bir zihniyettir.  

Öyle ise, “dindar” ile “hakiki dindar”ı da ayırt etmeye mecburuz. Tâ ki, din ile hakiki dindarlık lekelenmesin. Mesela, “dindar” değil, “tam ve hakikî müttakî dindar”1 der.  

Meselâ, “Mün’im-i Hakiki, nimetleri hakikî nimet yapan...”2 “Rızık ikidir: Biri hakikî, biri mecazi rızık ki…”3 “hakikî ve elemsiz lezzet yalnız imanda ve iman ile olabilir.”4  

Mesela, “Kur’ân’ın hakikî tercümesi kabil değil”5 “Kur’an-ı azîmüşşanın hakikî ve kuvvetli bir tefsiri olan Risale-i Nur…” “Hakikî ihlâs, hakikî adalet”,”hakikî saadet, hakiki lezzet, hakiki kardeşler”, “hakikî Türk”, “hakikî dost”, “hakiki cemaatler”, “Din ile dünyanın saydına (avına) çıkan”6 “siyasetli cemaatler.”7  

Meselâ, “Hakiki fedakârâne merhamet… “Mahbuplara olan aşk-ı mecazî aşk-ı hakikîye inkılâp ettiği gibi, acaba ekser nasta bulunan, dünyaya karşı olan aşk-ı mecazî dahi bir aşk-ı hakikîye inkılâp edebilir mi?”8 Mecnunun Leylâ‘ya olan mecâzi aşkı hakiki muhabbet-i İlahiyeye dönüşmesi gibi.  

Meselâ, “Hakikî şakirtler…”, “Bu vatanın ancak yüzde otuzu hakikî Türk olan ve yüzde yetmişi başka unsurlardan olanlar; hem hakikî Türklerin…”, “hakikî Müslüman Türk, hakikî ehl-i iman, hakikî uhuvvet, hakikî ihlâs, hakikî insaniyet, hakiki söz, hakikî hamiyetperver, hakiki sebep, hakiki hürriyet, hakiki terakki, hakîki hamiyet, hakiki Türk, hakiki Nurcu, hakikî âlimler, hakikî sadakat, hakikî medeniyeti, hakikî mârifet, hakikî kardeşleri, “Türklerin hakîki düşmanı olan siyonist ve kızıl kâfirlere karşı dört makale neşrettim…”9  

Meselâ, “Hakiki adalet, hakikî saadet. “Hakiki sadakati ve samimî ihlâsı ve garazsız bir hizmeti… Hakikî insaniyet “hakikî Hıristiyanlık, hakiki Yahudi, “Şeriatın meslek-i hakîkisi, “Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir…”10 İlaahir… 

Şimdi kendimizi Risale-i Nur ile test ve kontrol etme zamanı: Her şeyin mecâzisinde miyiz, yoksa hakikîsinde mi? 

Dipnotlar: 

1-Emirdağ Lâhikası, Enst./inter., s. 53.; 2-Asay-ı Musa, s. 47.; 3-Lem’alar, Enst./inter., s. 146.; 4-Asay-ı Musa, s. 18.; 5-Sözler, s. 425.; 6-Münazarat, s. 119.; 7-Şualar, s. 328.; 8-Mektubat, s. 16.; 9-Tarihçe-i Hayat, s. 619.; 10-Lem’alar, s. 119. 

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