Hepimize nurigasyon elzem!

Navigasyon; adrese en kısa ve hızlı şekilde ulaşımı sağlayan bir sistemdir. Şoförlere elzem, bize lâzımdır.

Esasında hepimize, bilhassa Müslümanlara hem dünya hem de ahiretteki adresleri gösteren nurigasyon hayati önemde. Zira, “Bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid’alar, dalâletler içerisinde…”1 karmakarışık, perişan, zelzeleli dünyada “ifsat, ahlaksızlık, dinsizlik” komiteleri her tarafta cirit atıyor. En çok sorulan sual ve yerlerin bazıları şöyledir:

“Allah nerededir, varsa niye görmüyoruz? Meydan-ı haşir (diriliş ve toplanma yeri), Cehennem nerededir? Âhirzamanda yeryüzüne indirilecek ve Deccalı öldürecek Hazret-i İsâ (as) nerededir? Asr-ı Saadette formüle edilen gerçek huzur ve mutluluk nerededir? Vs., vs., vs.

Fen, sosyal ilimlerin dallanıp budaklandığı, seküler felsefelerin şüphe ve vesveseleriyle ahlâksızlıklarını kitle iletişim vasıtalarıyla her tarafa dehşet saçan suallerin sorulduğu çağdayız. Kur’an, “Ey iman edenler… iman ediniz!”2 gibi ayet tabiriyle iman edenlerin imanlarını yenilemeleri, tazelemeleri, taklitten tahkike çevirmeleri emredilir. Peygamberimiz de (asm), “İmanınızı ‘La ilahe illallah’ ile yenileyiniz”3 diye ilim ve tefekkürle imanlarımızı yenilememiz gerektiğini tebliğ eder. Ve elindeki mu’ciznümâ Kur’an’la, “Sırr-ı hilkat-i âlem olan muammâ-i acîbânesini hall ve şerh edip ve sırr-ı kâinat olan tılsım-ı muğlâkını feth ve keşfederek, bütün mevcudâttan sorulan, bütün ukùlü hayret içinde meşgul eden üç müşkül ve müthiş suâl-i azîm olan ‘Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?’ suâllerine muknî, makbul cevap verir.”4

Ve Risale-i Nur’da “her müşkül halledilir, her suale cevap verilir.”5

Keza, “avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası” olan Kur’an’ın tefsiri Risale-i Nur ise, Kur’ân’dan feyiz alan bir nurigasyon gibi yüzlerce direkt, 20 binin üzerinde endirekt mesele ve sualin cevaplarını verir. “Avrupa dinsizleri ve ehl-i dalâlet münâfıkları, dehşetli bir surette Kur’ân’a hücumu hengâmında Risale-i Nur o seyl-i dalâlete karşı mukavemet edip, Kur’ân’ın tılsımlarını keşfederek hakikatini muhafaza ediyor.”7

Dipnotlar:

1-Lem’alar, Enst./intr., s. 164.; 2-Nisa Suresi’nin 136.; 3-Müsned, 2:359; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 2:415, vd.; 4-Sözler, s. 215.; 5-Tarihçe-i Hayat, s. 45.; 6-Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 113.; 7-Şualar, s. 639.