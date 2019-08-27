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27 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Her şey Esma-i Hüsna’ya bağlı

Ali FERŞADOĞLU
27 Ağustos 2019, Salı
Varlık ve olaylara baktığımızda da her şeyin Esmaya bağlı olduğunu görürüz. Her ilim disiplini, her branş, her ilim dalı, Esmâ-i Hüsnâ’nın cilvelerini/yansımalarını yakalamanın bir sonucudur.

Yaratılışımızın ana gayesi “iman-ı billah, marifetullah ve muhabbetullah” kelimeleriyle formule edilen, Allah’a iman, onu tanımak ve sevmektir. Rabbimizi ancak Esma penceresinden tanırsak, bu gerçek bir marifet olur. 

Varlık ve olaylara baktığımızda da her şeyin Esmaya bağlı olduğunu görürüz. Her ilim disiplini, her branş, her ilim dalı, Esmâ-i Hüsnâ’nın cilvelerini/yansımalarını yakalamanın bir sonucudur. 

Cenâb-ı Hak, gizli hazinelerinin ve bazı sırlı hakikatların bilinmesi için bir ölçü olsun diye beşere de cüz’î (bir parça) ilim vermiş... Yani, nasıl O’nun Basar sıfatının anlaşılması için göz, Semi’ sıfatının bilinebilmesi için kulak vermişse; Âlim sıfatını anlamamız, öğrenmemiz ve idrak edebilmemiz için de ilim vermiştir.

Allah’ın olmuş, olacak herşeyi kuşatan ilmi “Âlim” sıfatının gereği olduğu gibi; her kemalin/ mükemmelliğin, her ilmin, her fennin yüksek bir hakikati var ki; o hakikat bir İlâhî isme dayanır. Pek çok perdeleri ve çeşitli tecellileri/ yansımaları, muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla, o fen, o kemal, o kemalât, o sanat olgunlaşır, hakikat olur. Meselâ matematik bir fendir. Onun hakikatı ve son noktası, Cenâb-ı Hakk’ın Adl ismi (her şeyi yerli yerine koyan, ölçen) ve Mukaddir (her şeye bir ölçü, denge getiren) geometri aynasında o ismin hâkimane cilvelerini haşmetiyle müşâhede etmek, gözlemlemektir. 

Tıp hem bir fen, hem bir sanattır. Son noktası ve hakikati; Hâkim-i Mutlak’ın (Her şeye hükmeden, her şeyi hikmetle yapan) Şâfi ismine dayanıp büyük eczanesi olan yeryüzünde Rahîmane cilvelerini ilâçlarda görmekle, tıp kemalâtını bulur, hakikat olur. 3

Dipnotlar:

1. Sözler, s. 330.

2. Mektûbât, s. 290.

3. Sözler, s. 273.

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