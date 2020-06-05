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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Her yönüyle orijinal ve muhteşem bir eser: Risale-i Nur (2)

Ali FERŞADOĞLU
05 Haziran 2020, Cuma
Risale-i Nur Külliyat’tır. Bugün yaşadığımız, düşündüğümüz ve dolayısıyla ilgilendiğimiz her meselede bizi aydınlatıyor. Veya şöyle söyleyelim:

İman, ibadet, ahlâk, ukubat, içtimaî, siyasî, psikolojik hiçbir mesele olmasın ki, Risale-i Nur ondan bahsetmesin, onunla ilgili prensip, ölçü ve orijinal yaklaşımlar sergilemesin. 

İşte Yeni Asya’da görüyorsunuz Lâhika sayfasında, o günün güncel meselelerine dair herşey. Yani, ilim, hukuk, çocuk, aile, kıyamet alâmetleri, felsefik bütün cereyanlar, akımlar, siyasetin parti, propaganda, hürriyet, istibdat, AB, İttihad-ı İslâm, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bütün ölçülerini veriyor.

●  Tekrar tekrar okumak ve müzakeresinde yeni ve orijinal fikir çağrışımları yaptırır.

●  Eski ve çağdaş bütün felsefik akımların fikir ve mesleklerini çürütür…

● Bütün suallerimizi cevaplandırır, müşkillerimizi (problemlerimizi) çözer. Hatta cevaplandırıp çözecek formüller verir. 1907’de İstanbul’da zamanın kültür merkezi Şekercihan’dan, “Her suale cevap verilir, her müşkül halledilir“ şeklindeki düryaya yaptığı çağrı, hâlen geçerliliğini devam ettiriyor.

● Üslûbu da orijinaldir. Kendi kendisinin hocasıdır. Bir cümle, paragraf veya sayfa içinde hem Arapça, hem Türkçe hem Farsça kelimeleri verir.

● Yüzde 80’i çok kolay ve anlaşılır. Yüzde 20’si ehl-i ilme mahsus ince bir tetkik-i ilmiyi gerektiriyor. Yani her ilme mahsus uzmanlık isteyen mevzulardır.

● 7’den 70’e herkesi ders halkasına katar. İlkokul seviyesinden, üniversite ve en yüksek ilmi seviyeye sahip olanlara kadar herkese uygun ders ve her mizaca münasip ilâçları barındırır.

Herkese yönelik bir dersi ve feyzi var. Sadece yüksek bir ağaç değil. Fidandan yüksek ağaçlara kadar anlatım mertebeleri var. Herkes kametine göre istifade eder.

● Risale-i Nur, baştan sona tefsir, baştan sona kelâm, baştan sona tasavvuf, baştan sona ahlâk, baştan sona psikoloji (aynı zamanda din psikolojisi), baştan sona sosyoloji (aynı zamanda din sosyolojisi), baştan sona edebiyat şaheseri, baştan sona yüksek İslâm ilmi, vs’dir.

● Medreseyi, tekke-zaviyeyi evimize getirir, hatta dağ başına çıkararak yaygın eğitim modelini geliştirir.

● Bütün meseleleri Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye zaviyesinden ele alarak her şeyde Asr-ı Saadet modelini günümüze taşır.

● Yüksek, derin bir tefekkürî eser olduğundan tekrar tekrar okunması bıkkınlık vermez ve aynı mevzuu her okuyuşta yeni yeni ufuklar açtırır, çağrışımlar yaptırır ve çıkarımlar yapma sanatını öğretir.

● Risale-i Nur meseleleri sadece iddia makamında, hayalî, ütopik bırakmaz, özümsemenin, benimsemenin ve pratik hayata geçirmenin metotlarını da öğretir.

● Ve “Bir senede anlayarak ve kabul ederek okuyanları mühim ve hakikatli bir alım“ kesin feraset, basiret sahibi yapar.

● Risale-i Nur, sadece Müslümanlara hitap etmez. Başta ferdin, ailenin, İslâm toplumunun ve insanlık âleminin içtimaî/sosyal, siyasî, hukukî bütün problemlerini çözer; hastalıklarını teşhis, tedavi eder ve reçetelerini yazar. 

Ve hatta çözmenin, teşhis ve tedavi etmenin formüllerini öğretir.

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