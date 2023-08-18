"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Müstebit ve rüşvetçi AB’yi ister mi?

Ali FERŞADOĞLU
18 Ağustos 2023, Cuma
Rahmetli Demirel’in yüzlerce içtimai, siyasi vecizelerinden birisi de, “Silah satan barış ister mi, ilaç satan sağlık ister mi, din satan ilim ister mi, hırsız olan hukuk ister mi?” şeklindedir.

Dünya ekonomisini derinden sarsan Covid-19 salgınına rağmen İngiltere’nin silah ihracatı 2022’de 8,5 milyar sterlinle rekor kırmış… Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) silah satışındaki siparişin 50 ila 55 milyar ile iyi durumda demiş! ABD Dışişleri Bakanlığı, 2022’de şirketler ve hükümet aracılığıyla toplamda 205,6 milyar dolara ulaştığını açıklamış. 

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporuna göre, savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2021’de küresel silah satışları 592 milyar dolar. (Euronews.com) 

Dünyada ilaç sektörünün toplam ticaret hacmi, 1,42 trilyon dolar! Türkiye ilaç pazarı, 2021 yılında 64,85 milyar lira! Müthiş bir şuursuz tüketim ve müthiş bir sömürü oyunu!

Niçin yöneticiler, iktidar, AKP “barış, sağlık, ilim” istemiyor? Çünkü, müstebittir. İstibdat, “başına buyrukluk, toplumu baskı altında yönetilmesine dayanan düzen, tek adam veya zümre yönetimidir.” Başta Türkiye ve İslam ülkelerinde istibdat hakim ve her birisinin başında müstebit var. Ve hepsi, ilim, eğitim, adalet ve ekonomik krizler içinde lime lime dökülüyor. Çünkü, “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve Şeriattır.”1 

Oysa, Asr-ı Saadette İslamın sosyal hayatı yaşama ve yönetim biçimi, “Adalet, meşveret, hürriyet, meşrutiyet/demokrasi, sorgulama, şeffaflık, “hürriyetin en geniş şekli” cumhuriyettir.”2 Bunun için müstebit “siyasal dinciler/dindar siyasalcılar”, Kemalistler demokrasiyi, AB’yi istemez. Zira, AB’nde, İslamın malı olan, “hak, hürriyet, adalet, meşrutiyet/demokrasi” kriterleri geçerli. AB’ni şiddetle reddederken-aynı zamanda İslami değerlere karşı geliyorlar farkına varmadan-Deccalizmin/ Süfyanizmin, Kemalizmin müstebit sistemini alkışlıyor, kanunlarına yapışıyor! Ve “din satttıkları, siyasetlerine alet ve basamak” yaptıkları için ilim istemezler; kitap okumazlar! Çünkü, hedefleri dine hizmet değil; “Din ile dünyanın saydına (avına)”3 çıkmaktır.

Dipnotlar: 

1-Divan-ı Harb-i Örfî, Enst./inter., s. 23.; 

2-Age., s. 65.;  3-Münazarat, s. 119.

Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Verilen sözler 6 ayda unutuldu

    Suça sürüklenen çocuk sayısı % 148 arttı

    Ev almak hayal oldu

    Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi

    Aşırı sıcaklarda gıda zehirlenmeleri artıyor

    Lübnan’da elektrik santrallerinin üretimi durdu

    İsrail’den Müslüman turiste alçak muamele

    Servetin yüzde 40’ı yüzde 1’in elinde

    10 milyon binanın 6-7 milyonu riskli

    Yurt ücretlerine % 87.5 zam

    Emekliler: Perişanız

    Hâlâ ders almayacak mıyız?

    Dualarla hatırlandılar...

    'Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm iller etkilenir'

    Hindistan'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 72'ye yükseldi

    Zırhlı aracın devrilmesiyle yaralanan Polis Yusuf Çağatay Sanalp şehit oldu

    Roscosmos: Luna-25, Ay'ın yörüngesine girdi

    İETT otobüsü denize düştü - 'Sürücünün toplu taşıma sertifikasına el koyuldu'

    Sakarya'da denize girmek yasaklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulüm ve zamların sorumlusu kim?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan’ı kasten çarpıtmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Kafamın içindeki tilkiyi vurdular: Kürke hayır!
    Risale-i Nur'dan

    Zulüm ve isyanımızla gadabı celbediyoruz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Deprem “propagandası”
    Ali FERŞADOĞLU

    Müstebit ve rüşvetçi AB’yi ister mi?
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin ittihadı
    Genel

    Ev almak hayal oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.