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15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Namaz maddî ve manevî dertlerin ilâcıdır

Ali FERŞADOĞLU
15 Ocak 2020, Çarşamba
“Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötü ve uygunsuz bütün davranışlardan alıkoyar…” 1

”Evet, fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ezelî ve ebedî bir Zatın âyinesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zişuur bir sırr-ı insânî, zînur bir latife-i Rabbaniye, şu kasavetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahvâl-i dünyeviye içinde, elbette teneffüse pek çok muhtaçtır. Ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir.” 2

“Halbuki, namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem, namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibâdet hükmünü alır.” 3

Bu cümleden olarak “namaz”, yan etkisi olmaksızın ruhu tedavi eden en iyi ilâçtır, diyebiliriz!

Namaz tabiî ki sadece ruhî hastalıkların değil, daha birçok maddî ve manevî derdin ilâcıdır. Bu hususta Batılı bir düşünürün yıllar önce söylediği, ”Maddî ve ruhî hastalıklar konusunda Müslümanların namazını 21. Yüzyılda doktorların reçetesinde görürseniz, hiç şaşırmayın” sözleri çok manidardır.

Üstad Bediüzzaman’ın talebelerinden ve benim de akrabam olan, 2009’da ebediyete uğurladığımız Prof. Dr. İbrahim Canan, Erzurum Üniversitesi’nde İlahiyat doktoru iken yaptığı istatistikî bir araştırması sonucunda, namaz kılanların kılmayanlara oranla göz hastalıklarına yakalanma oranının daha düşük olduğunu söylemiş ve sözkonusu araştırmayı bana da göstermişti.” 4

Demek ki, “Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin.” 5 Buradaki sabrı, tadil-i erkân ve Allah’ın tabiata koyduğu kanunları, adetullah, sünnetullaha uyup sebeplere müracaat etmek şeklinde anlayabiliriz.

Tahkiki iman ve tadil-i erkân ile kılanan namaz meali şöyle olan âyetlere mazhariyeti getirir:

“Eğer siz Allah’a yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.” 6

“Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür, onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir.” 7

Dipnotlar:

1- Ankebût Sûresi, 45. 2- Bediüzzaman, Sözler, s. 244. 3- Bediüzzaman, Sözler, s. 27. 4- Abdullah Şahin /Yeni Asya / 12.07.2011b). 5- Bakara Sûresi, 153. 6- Muhammed Sûresi, 7. 7- Mâide Sûresi, 16.

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