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14 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

İki cihanın medar-ı saadeti yalnız imandır

Risale-i Nur'dan
14 Ağustos 2026, Cuma
(Dünden devam)

Hem her bir şehir, kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı ahiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlâkın esasları olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık, rıza-i İlâhî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zâhirî asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kavîler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar.

Buna kıyasen, memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir. Eğer iman-ı ahiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimî hürmet ve ciddî merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyasız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar.

Çocuklara der: “Cennet var, haylazlığı bırak.” Kur’ân dersiyle temkin verir.

Gençlere der: “Cehennem var, sarhoşluğu bırak.” Aklı başlarına getirir.

Zalime der: “Şiddetli azap var, tokat yiyeceksin.” Adalete başını eğdirir.

İhtiyarlara der: “Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimî bir uhrevî saadet ve taze, bâkî bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış.” Ağlamasını gülmeye çevirir.

Bunlara kıyasen, cüz’î ve küllî her bir taifede hüsn-ü tesirini gösterir, ışıklandırır. Nev-i beşerin hayat-ı içtimaiyesiyle alâkadar olan içtimaiyyun ve ahlâkiyyunların kulakları çınlasın!

İşte iman-ı ahiretin binler faydalarından işaret ettiğimiz beş altı numunelerine sairleri kıyas edilse, kat’î anlaşılır ki, iki cihanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız imandır.

Şualar, 11. Şua, 8. Mesele, s. 250

LUGATÇE:

ahlâkiyyun: ahlâk ilmi ile uğraşan ve bununla ilgili kitap yazan âlimler, ahlâkçılar.

anarşistlik: hiçbir düzen ve otorite tanımama, karışıklık ve bozgunculuk çıkarma.

enaniyet: benlik; kibir, gurur.

hamiyet: din, millet, bayrak, vatan gibi mukaddes değerler ile kendi aile ve yakınlarını koruma duygusu ve gayreti.

hodgâmlık: kendi keyfini düşünmek, bencillik.

içtimaiyyun: toplum bilimciler, sosyologlar.

iman-ı ahiret: ahirete iman.

inkişaf: gelişme.

kavî: kuvvetli, güçlü.

medar-ı saadet: mutluluk vesilesi, ferahlık sebebi.

muaşeret: birlikte yaşayıp iyi geçinme, adab-ı muaşeret, görgü.

muavenet: yardım.

riya: iki yüzlülük, gösteriş.

sevab-ı uhrevî: ahirete ait sevap.

tasannu: yapmacık.

temkin: ağırbaşlılık.

uhrevî: ahirete ait, ahiret âlemiyle ilgili.

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