“Bu ‘yasa’ kaosa sürükler!”

VAZİYET

“Süreç yasası” parlamentodan geçti, ancak PKK/KCK terör örgütünü kurma, yönetme, üye olma, bilerek-isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen suçları kapsayan “çerçeve yasa” tartışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı eski hukuk danışmanı ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, öncelikle “yasa”da yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki kurulun talebi üzerine ‘infaz hâkimi’nin PKK’lı hükümlülerin denetim süresi dolmadan seçilme veya atama yoluyla kamu görevi üstlenmelerine karar verebilmesini; bazı hükümlülere “özel af”ın kapsamının denetim süresi dolmadan “genel af”a dönüşebileceği uyarısı yapıyor. (gazeteler, 6.8.26)

Keza terörist başıyla ilgili mahkûmiyet hükmüne örtülü istisnayla çelişkiye düşüldüğünü, devletin birliğini, ülke bütünlüğünü bozma suçunu 1 Haziran 2005’ten günümüze kadar işleyenlerin “yasa”dan yararlanmasına karşı aynı suçu bu tarihten önce işleyenlerin yararlandırılmamasını kanun tekniği açısından sorunlu buluyor.

Savunmasız binlerce insanın katleden terör örgütünü Kandil’den yönetenler haklarında soruşturma açılmadan serbest bırakılabileceklerini, hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan siyaset yapma yolunun açılabileceğini, kamu görevi üstlenebileceklerini belirtiyor.

Ayrıca örgüt yöneticilerinin tamamına Türkiye’de henüz soruşturma açılmadığına, soruşturma açılmasının söz konusu idari kurulun iznine tabi tutulduğuna dikkat çekiyor.

Haklarında soruşturma başlatılmış olsa bile, kasten öldürme suçlarının işlenişine iştirak edip etmedikleri araştırılmadan; özellikle saldırıları gerçekleştiren örgüt mensuplarının, haklarında soruşturma işlemi yapılmadan tamamen serbest bırakılmalarını nazara veriyor.

Bunun hukuk sistemimizle bağdaşır ve uygulanabilir hiçbir yönünün bulunmadığını; bu soruşturmaların ancak cumhuriyet savcısının kararıyla ertelenebileceğini bildiriyor.

Bu bakımdan özellikle Kürt sorununun çözümüne bağlı olarak terör örgütünün fiili varlığına son verilmesi ve örgüt mensuplarının topluma kazandırılabilmeleri için hukukçu akademisyenlerin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde bir çalışma yapmasını öneriyor.

Aksi takdirde, “haklarında soruşturma başlatılmamış PKK yöneticilerinin cumhuriyet savcılarınca re’sen soruşturulamayacağını, uygulamada içinden çıkılamaz kaos ortamına sürükleneceğini”; toplum kesimleri arasında kin ve düşmanlığı derinleştirip toplum barışını bozan sonuçlar doğuracağı” ikazında bulunuyor.

Prof. Özgenç’in hukuki ikazlarının önemi daha ilk günde ortaya çıkıyor.

TESBİT

“Koruma kalkanı kanunu!”

“Çerçeve yasa”nın “görev ve sorumluluk” başlıklı 10. maddesinde “Bu kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukukî, idarî veya cezaî sorumluluğu doğmaz” hükmünün konulması çarpıcı.

Bu hüküm, demokrasiyi katleden 12 Eylül darbesini dayatan darbecilerin, atadıkları Danışma Meclis’ne hazırlattıkları “82 darbe anayasası”nın “geçici 15. maddesi”ne benziyor.

Darbeyi yapan “Millî Güvenlik Konseyi’nin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükûmetlerin, görev ifa eden Danışma Meclisi’nin, idarece veya yetkili kılınmış organ ve mercilerin ve görevlilerin aldıkları kararları, tasarrufları veya uygulamaları hakkında cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla hiçbir merciine başvurulamaz” hükmüyle kendilerini korumaya almalarını andırıyor.

Bundandır ki “bir yönetici, yetkili ve görevli, doğru bir iş yapıyorsa neden kanuna karşı kendini koruyacak ‘koruma maddesi’ koysun?” sorusu soruluyor.