"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

“Bu ‘yasa’ kaosa sürükler!”

Cevher İLHAN
14 Ağustos 2026, Cuma
VAZİYET

“Süreç yasası” parlamentodan geçti, ancak PKK/KCK terör örgütünü kurma, yönetme, üye olma, bilerek-isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen suçları kapsayan “çerçeve yasa” tartışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı eski hukuk danışmanı ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, öncelikle “yasa”da yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki kurulun talebi üzerine ‘infaz hâkimi’nin PKK’lı hükümlülerin denetim süresi dolmadan seçilme veya atama yoluyla kamu görevi üstlenmelerine karar verebilmesini; bazı hükümlülere “özel af”ın kapsamının denetim süresi dolmadan “genel af”a dönüşebileceği uyarısı yapıyor. (gazeteler, 6.8.26)

Keza terörist başıyla ilgili mahkûmiyet hükmüne örtülü istisnayla çelişkiye düşüldüğünü, devletin birliğini, ülke bütünlüğünü bozma suçunu 1 Haziran 2005’ten günümüze kadar işleyenlerin “yasa”dan yararlanmasına karşı aynı suçu bu tarihten önce işleyenlerin yararlandırılmamasını kanun tekniği açısından sorunlu buluyor.

Savunmasız binlerce insanın katleden terör örgütünü Kandil’den yönetenler haklarında soruşturma açılmadan serbest bırakılabileceklerini, hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan siyaset yapma yolunun açılabileceğini, kamu görevi üstlenebileceklerini belirtiyor.

Ayrıca örgüt yöneticilerinin tamamına Türkiye’de henüz soruşturma açılmadığına, soruşturma açılmasının söz konusu idari kurulun iznine tabi tutulduğuna dikkat çekiyor.

Haklarında soruşturma başlatılmış olsa bile, kasten öldürme suçlarının işlenişine iştirak edip etmedikleri araştırılmadan; özellikle saldırıları gerçekleştiren örgüt mensuplarının, haklarında soruşturma işlemi yapılmadan tamamen serbest bırakılmalarını nazara veriyor.

Bunun hukuk sistemimizle bağdaşır ve uygulanabilir hiçbir yönünün bulunmadığını; bu soruşturmaların ancak cumhuriyet savcısının kararıyla ertelenebileceğini bildiriyor.

Bu bakımdan özellikle Kürt sorununun çözümüne bağlı olarak terör örgütünün fiili varlığına son verilmesi ve örgüt mensuplarının topluma kazandırılabilmeleri için hukukçu akademisyenlerin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde bir çalışma yapmasını öneriyor.

Aksi takdirde, “haklarında soruşturma başlatılmamış PKK yöneticilerinin cumhuriyet savcılarınca re’sen soruşturulamayacağını, uygulamada içinden çıkılamaz kaos ortamına sürükleneceğini”; toplum kesimleri arasında kin ve düşmanlığı derinleştirip toplum barışını bozan sonuçlar doğuracağı” ikazında bulunuyor.

Prof. Özgenç’in hukuki ikazlarının önemi daha ilk günde ortaya çıkıyor.

TESBİT

“Koruma kalkanı kanunu!”

“Çerçeve yasa”nın “görev ve sorumluluk” başlıklı 10. maddesinde “Bu kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukukî, idarî veya cezaî sorumluluğu doğmaz” hükmünün konulması çarpıcı.

Bu hüküm, demokrasiyi katleden 12 Eylül darbesini dayatan darbecilerin, atadıkları Danışma Meclis’ne hazırlattıkları “82 darbe anayasası”nın “geçici 15. maddesi”ne benziyor. 

Darbeyi yapan “Millî Güvenlik Konseyi’nin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükûmetlerin, görev ifa eden Danışma Meclisi’nin, idarece veya yetkili kılınmış organ ve mercilerin ve görevlilerin aldıkları kararları, tasarrufları veya uygulamaları hakkında cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla hiçbir merciine başvurulamaz” hükmüyle kendilerini korumaya almalarını andırıyor.

Bundandır ki “bir yönetici, yetkili ve görevli, doğru bir iş yapıyorsa neden kanuna karşı kendini koruyacak ‘koruma maddesi’ koysun?” sorusu soruluyor.

Okunma Sayısı: 460
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    25. kuruluş yıl dönümünde Arınç’tan AKP’ye ‘kul hakkı’ eleştirisi

    Kolombiya'da depremde ölenlerin sayısı 273'e yükseldi - "Kırmızı" alarm devam ediyor!

    Wall Street Journal: ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor

    İran: İsrail ve ABD'ye ait gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyecek

    DOA’nın faturası ağır oldu - Suya bir ayda % 40 zam

    1053 öğrenciye Yaz Kur’ân Kursu hediyesi

    Vatandaş yardıma muhtaç

    Çin zulmü sınırları aşıyor

    Fındık üreticisi kaderine terk edildi

    Bahanesi kalmadı

    Konut satışında keskin düşüş

    Ne devlete ne işçiye ödeme yapmış

    Enflasyon hedefi şaştı

    Alihan Kuriş operasyonu

    Elektrikte faturalar katlanacak

    Motorinde ÖTV sıfırlandı

    Gökyüzünde görsel şölen: Perseid meteor yağmuru tefekkür edildi

    Fransa'da kuraklık: 40 binden fazla kişi içme suyu kesintileriyle karşı karşıya

    Avrupa'da tefekkür saati: Güneş tutulması büyük ilgiyle izlendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    25. kuruluş yıl dönümünde Arınç’tan AKP’ye ‘kul hakkı’ eleştirisi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    DOA’nın faturası ağır oldu - Suya bir ayda % 40 zam
    Genel

    İran: İsrail ve ABD'ye ait gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyecek
    Genel

    Wall Street Journal: ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
    Genel

    Kolombiya'da depremde ölenlerin sayısı 273'e yükseldi - "Kırmızı" alarm devam ediyor!
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.